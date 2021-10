Winkelmandjes Plus Tubbergen verdwijnen als sneeuw voor de zon

Afgelopen weken verdwenen er veel winkelmandjes bij de Plus in Tubbergen (Foto: ANP )

Ze zijn met stomheid geslagen bij de Plus in Tubbergen. In zes weken tijd zijn er bij de supermarkt 55 winkelmandjes gejat. "Ik weet niet wat mensen ermee doen", zegt Niké Pleijhuis, eigenaresse van de winkel. In een bericht op Facebook deelde ze haar verbazing over de missende mandjes.

Zes weken geleden hebben ze bij de supermarkt in Tubbergen 80 nieuwe winkelmandjes besteld. "Daarvan zijn er nu nog maar 25 over", zegt Pleijhuis geïrriteerd. "Normaal schaffen we maar één keer per jaar 40 nieuwe mandjes aan."

Op Facebook verzoekt de verbaasde eigenaresse de dieven om de mandjes binnen enkele dagen weer terug te brengen.

Verbouwing

Waarom er nu ineens veel meer mandjes worden gejat dan normaal, weet Pleijhuis niet zeker. Het zou volgens haar te maken kunnen hebben met de huidige verbouwing van de supermarkt. "We zitten volop in een verbouwing en daardoor moeten mensen nu iets verder lopen om hun mandje terug te brengen."

Bezoekers van de supermarkt moeten nu via een nooduitgang de winkel in en uit, een kleine omweg vergeleken bij normaal. De eigenaresse van de winkel denkt dat sommige mensen het nu te veel moeite vinden om de mandjes weer terug te brengen. "Het is gewoon ons eigendom, ik mag toch verwachten dat je dat niet in je eigen auto zet."

De Facebook post kan op dit moment niet worden geladen. Klik hier om naar de post te gaan.

Geen beveiliging

Pleijhuis snapt niet zo goed dat mensen zo eenvoudig andermans spullen meenemen. "Moet ik dan een duur systeem gaan aanschaffen om mijn eigen mandjes te gaan beveiligen? Dat ben ik dus niet van plan." Haar verwachting is dat haar bericht op Facebook mensen genoeg aan het denken zet.

Pleijhuis heeft goede hoop dat er nog wat mandjes terugkomen. Sinds de oproep op Facebook zijn er al zeven mandjes terug. "Ik hoop natuurlijk dat ik hier volgende week weer 80 mandjes heb staan", zegt Pleijhuis. En dat ze er blijven staan. "We hebben tasjes, doosjes. Er is van alles te bedenken waardoor je je producten mee naar huis kunt nemen. Daar heb je die mandjes niet voor nodig."