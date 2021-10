Omstreden Overijsselse zorgaanbieders ontvangen coronasteun

Hoewel de coronasteun in principe niet geldt voor zorgaanbieders hebben meerdere bedrijfjes toch kans gezien de subsidie in de wacht te slepen. (Foto: RTV Oost)

Ook gedurende de vierde periode hebben omstreden Overijsselse zorgaanbieders coronasteun aangevraagd en ontvangen. Daarbij gaat het vaak om tienduizenden euro's per zorgorganisatie. Een aantal van de zorgaanbieders die in een eerder stadium deze subsidie heeft ontvangen, is inmiddels failliet.

RTV Oost deed eerder al onderzoek naar omstreden zorgaanbieders die coronasteun op wisten te strijken. Daarbij gaat het om commerciële zorgbedrijfjes, die om uiteenlopende redenen op negatieve wijze in het nieuws waren geraakt. Die vierde periode beslaat het eerste kwartaal van 2021. De uitgekeerde bedragen over de vijfde en zesde aanvraagperiode zijn nog niet gepubliceerd.

Steekproef

Uit een steekproef van het landelijke steunregister over de eerste drie aanvraagtermijnen werd duidelijk dat meerdere van deze zorgaanbieders soms vele tienduizenden euro's wisten te toucheren.

Dit is des te opvallender omdat vooraf duidelijke afspraken waren gemaakt dat zorgaanbieders in principe niet voor coronasteun in aanmerking komen, maar dat ze daarvoor moeten aankloppen bij zorgverzekeraars en gemeenten.

Multiculturele zorgaanbieder

Een van die zorgbedrijven is de multiculturele zorgaanbieder Take Care V&R Thuiszorg in Almelo. Deze zorgaanbieder raakte in het nauw na een miljoenenclaim door de gemeente Almelo en zorgverzekeraar Menzis. Almelo eist twee miljoen euro aan zorggeld terug en bij Menzis gaat het om 1,3 miljoen euro. Almelo en Menzis menen dat er fraude is gepleegd. Deze procedures lopen nog.

Nadat Take Care V&R Thuiszorg over de eerste drie aanvraagtermijn al zo'n 63 mille ontving, blijkt de zorgaanbieder over de vierde periode nog eens 12.498 euro te hebben ontvangen.

Ararat Thuiszorg

Een andere naam die voorkomt in de coronasteun-registers is die van zorgaanbieder Ararat Thuiszorg. Deze naam dook deze zomer op in het onderzoek dat curator Philippe Schol doet naar het faillissement van het in opspraak geraakte Alerazorg in Hengelo. Zoals gemeld onderhield Ararat nauwe contacten met het failliete Alerazorg. De curator doet op dit moment nader onderzoek of Ararat een rol heeft gespeeld bij het bankroet van Alerazorg.

RTV Oost schreef eerder al dat Ararat vanwege de extreme omzetcijfers die de werknemers scoorden. Iets wat door de commerciële zorgaanbieder overigens fel wordt betwist.

Ararat blijkt gedurende de tweede, derde en vierde aanvraagperiode respectievelijk 10.880, 20.118 en 17.100 euro te hebben ontvangen: in totaal bijna 50 mille.

Directeur Jacob Harutunian laat in een reactie weten dat de coronaregeling in principe inderdaad niet bedoeld is voor zorgaanbieders, maar dat er uitzonderlingen gelden. Onder meer wanneer er sprake is van zorg die onder de basisverzekering valt: "Op basis daarvan komen we in aanmerking voor deze subsidie."

Spoorloze directrice

Gisteren berichtte RTV Oost over het Almelose thuiszorgbedrijf Serop. Deze eveneens multiculturele zorgaanbieder verkeerde al in zwaar weer op het moment dat de zorgdirectrice de coronasteun - bedoeld voor bedrijven om personeel gedurende de pandemie in dienst te kunnen houden - aanvroeg.

Serop ontving ruim 53.000 euro, verdeeld over de vier aanvraagperioden. Uit onderzoek door curator Freerk Bleker blijkt echter dat de onderneemster al geen personeel meer in dienst had op het moment dat ze een beroep deed op de uitkering. De curator maakt om die reden bij justitie melding van mogelijke faillissementsfraude.

Enkele maanden voordat haar bedrijf op de fles ging, had de Almelose zorgonderneemster al de wijk genomen naar het buitenland. De vrouw is vooralsnog spoorloos. Er is intussen een opsporingsbevel tegen haar uitgevaardigd.

Op de fles

Meerdere van de zorgaanbieders die coronasteun hebben ontvangen zijn intussen failliet. Het is dus nog maar de vraag of de curatoren wat van dit geld terug kunnen verhalen op de betrokken ondernemers.

Emeritus hoogleraar Harrie Verbon en de Almelose wethouder Eugène van Mierlo, tevens portefeuillehouder Aanpak Zorgfraude voor de Regio Twente, plaatsten tegenover RTV Oost scherpe kritiek op het feit dat uitgerekend zorgaanbieders die omstreden zijn, subsidiegelden uitgekeerd hebben gekregen. Zij pleiten ervoor dat er vooraf scherper op gecontroleerd had moeten worden.