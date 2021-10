Reevesluis officieel geopend door minister Visser

De Reevesluis is vanmorgen officieel geopend door minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat. Daarmee is er een einde gekomen aan een proces dat in 2015 werd gestart met als doel het waterveiliger maken van de regio IJsseldelta. De Reevesluis is klaar en overgedragen aan Rijkswaterstaat.

Waar op dit moment de Roggebotsluis de dijkringen van Flevoland en de IJsseldelta verbindt en hoge waterstanden op de Veluwerandmeren voorkomt, wordt deze functie in de toekomst overgenomen door de zuidelijker gelegen nieuwe Reevesluis en de Reevedam. Eerst worden nog de Roggebotsluis en de dijk aan de oostzijde van het Reevediep verwijderd. In het nieuwe gebied hebben deze sluis en dijk namelijk geen functie meer.

Uniek samenspel

Daarna is het gebied klaar en kunnen het nieuw aangelegde Reevediep en de Reevesluis hun werk doen voor een waterveilige IJsseldelta. "Het Nederlandse IJsselmeergebied is een uniek samenspel van water en land. Dat stelt hoge eisen aan de manier waarop we deze delta inrichten", zegt minister Barbara Visser.

Het Reevesluiscomplex bestaat uit een schutsluis, een spuisluis en een vispassage. In de afgelopen jaren is er volop gebouwd aan de Reevesluis. Aan de oostzijde van de sluis is een kluunvoorziening over de Reevedam voor schaatsers gerealiseerd. Ook is aan de westzijde van de sluis een oversteekmogelijkheid over het land voor kanoërs aangelegd. Over de sluis loopt een looppad waar wandelaars en fietsers met de fiets aan de hand kunnen oversteken.