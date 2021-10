Minister Economische Zaken: stilleggen van oliewinning en waterinjectie in Twentse bodem is 'niet proportioneel'

Vandaag is de behandeling van de motie van Kamerlid Laura Bromet. Zij vraagt de minister om de oliewinning in Schoonebeek stil te leggen, vanwege de omstandigheden en dan vooral de onduidelijkheden over de risico's bij de injectie van het afvalwater in Twente.

'Niet zonder meer verantwoord'

Bromet wijst naar de toezichthouder voor mijnbouwindustrie, het Staatstoezicht op de Mijnen, "die meldt dat de waterinjectie in de twee overgebleven putten door NAM, niet zonder meer verantwoord is." Het Kamerlid van GroenLinks vraagt om de onderzoeken naar de staat van de injectieputten af te wachten en dan eerst de Kamer te informeren.

Minister Blok reageerde vorige week al meteen op de nieuwe Kamervragen. Stilleggen van de oliewinning heeft volgens hem enorme economische gevolgen die niet opwegen tegen de risico's van waterinjectie. "Het is niet proportioneel."

Laura Bromet, GroenLinks Tweede Kamer (Foto: ANP / Hollandse hoogte / Peter Hilz)

Het is niet de verwachting dat de stemming in de Tweede Kamer positief uitslaat voor Bromet, en dan nog lijkt het er niet op dat de minister bereid is om het stilleggen van de oliewinning te overwegen.

Toch is de zoveelste serie Kamervragen over de injectie van afvalwater in Twente een teken aan de wand. Het onderwerp zorgt voor brede onrust in de regio en er is kritiek op de vergunningverlening en belangenverstrengeling in de mijnbouwindustrie. Wat hebben burgers nog te zeggen over wat zich onder hun voeten afspeelt?

Niet de eerste

Laura Bromet is niet de eerste die vraagt om de waterinjectie voorlopig te staken. Eerder kreeg minister Stef Blok van Economische Zaken al een dergelijk verzoek van de provincie Overijssel. Ook de gemeente Dinkelland stuurde meermaals een brief hierover naar de minister.

In Noordoost-Twente zijn al langer zorgen over de NAM-werkzaamheden in het buitengebied en in de diepe ondergrond. De onrust over de risico's is verder toegenomen nu er steeds meer problemen met de injectieputten bekend zijn. Op meerdere NAM-locaties rondom Rossum zijn zorgen over de staat de van de putten, of is een scheur of vervorming in de buizen ontdekt.

Onder verscherpt toezicht

Afgelopen februari meldde de NAM zelf dat een scheur is geconstateerd in injectieput ROW7 in Rossum. Het bedrijf verzekerde ons dat er geen afvalwater in de bodem is weggelekt. De lekke injectieput is daarna met een honderd meter dikke betonprop hermetisch en voorgoed afgesloten.

De toezichthouder voor de mijnbouwindustrie heeft de waterinjectie van de Nederlandse Aardolie Maatschappij in juni onder verscherpt toezicht gesteld. Het afvalwater uit de Drentse oliewinning werd in Noordoost-Twente in de bodem geïnjecteerd via putten waaraan verschillende problemen geconstateerd zijn.

Oorspronkelijk werd het afvalwater uit de Drentse oliewinning via tien putten in Twente ingebracht. Inmiddels zijn er nog maar twee injectieputten over en die zijn momenteel 'in groot onderhoud'. Het Staatstoezicht op de Mijnen controleert de werkzaamheden en de onderzoeken die de NAM doet.

NAM wil voor het eind van het jaar hervatten

De werkzaamheden aan de twee laatste injectieputten zijn over enkele weken afgerond. Ook in Schoonebeek zijn dan de belangrijkste installaties gecontroleerd en waar nodig aangepast. De NAM wil nog voor het einde van dit jaar de oliewinning weer opstarten. Automatisch zal de injectie van afvalwater dan weer op gang komen.

Omdat de NAM nu nog twee injectieputten kan gebruiken, kan er ook minder afvalwater worden afgevoerd. De stichting Stop Afvalwater Twente vreest dat de NAM de grenzen van de vergunning op zal zoeken om de winstgevendheid van de oliewinning zo hoog mogelijk te houden.

In deze video leggen we je uit wat de injectie van afvalwater is, en wat het zou kunnen betekenen voor Noordoost-Twente: