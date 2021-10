Gerard Sanderink terug als ceo bij Strukton

De 73-jarige Sanderink gaat Erik Hermsen vervangen, die is teruggetreden bij het bedrijf. Sanderink was al tijdelijk zijn vervanger. Waarom Hermsen is vetrokken, is niet duidelijk volgens de krant.

De zakenman kwam de afgelopen jaren regelmatig in het nieuws vanwege rechtszaken tussen hem en zijn ex Brigitte van Egten. De twee raakten gebrouilleerd nadat hij bevriend raakte met Rian van Rijbroek, een zelfverklaarde cyberdeskundige. Hierbij raakten zijn bedrijven Strukton en Centric-IT ook betrokken. Zo liet Sanderink verklaringen over Van Egten plaatsen op de websites van deze bedrijven. Dit moest hij later op last van de rechter rectificeren.