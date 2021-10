Jaarlijkse test moet uitwijzen of balgstuw Ramspol klaar is voor stormseizoen

Het stormt niet en van hoog water is ook geen sprake, maar toch wordt de balgstuw Ramspol bij Kampen vandaag opgeblazen. Het gaat om een inspectie om te kijken in welke staat de kering verkeert. "Op 15 oktober start het stormseizoen en moeten we klaar zijn voor de stormen die gaan komen. Daarom kijken we nu of alles nog goed werkt", zegt omgevingsmanager Koos Hartnack van Rijkswaterstaat.

De balgstuw wordt normaal gesproken opgeblazen als er sprake is van hoog water. De laatste keer dat dit gebeurde was in februari 2020. Toch is het noodzakelijk om de kering regelmatig te controleren, zegt Hartnack. De balgstuw is in 2002 gebouwd. De verwachte levensduur zou vijfentwintig jaar zijn. Uit onderzoek van TNO blijkt dat de kwaliteit van het rubber veel beter is dan verwacht en dat deze zeker veertig jaar mee zal gaan.

De scheepvaart is vanwege de inspectie gestremd. Met een drone en vanaf een aantal boten wordt bekeken hoe de kering eruit ziet. Ook wordt binnen het beslissingsbesturingssysteem getest. "We manipuleren het systeem, want we doen nu alsof de waterstand vijftig centimeter boven NAP is", legt Hartnack uit.

De jaarlijkse keuring is ook een feestdag voor de meeuwen. Want op de balgstuw liggen veel schelpen en andere dieren, die bij de test boven water komen. "Ja, die vinden dit wel mooi. Het ziet hier bij dit soort momenten helemaal wit van de meeuwen. Ze houden het scherp in de gaten", zegt Hartnack.