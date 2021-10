Kosten na dood pony in Tilligte vergoed door vriendengroep die vuurwerk afstak

De pony krijgen ze er niet mee terug, maar Gerard en Alfons Damhuis uit Tilligte krijgen wel de kosten vergoed die zijn gemaakt nadat hun dier om het leven kwam na het afsteken van vuurwerk. Dat is de uitkomst van een gesprek gisteravond tussen een afvaardiging van de vriendengroep en de eigenaren van de pony. "Daar zijn we blij mee, maar excuses zijn er niet gemaakt. Maar we wonen in een klein dorp en je moet ook door", zegt Alfons Damhuis.

Afgelopen vrijdagavond werd er vuurwerk afgestoken bij café Haamberg in Tilligte, waarna een pony in de omheining van het weiland bij de boerderij terechtkwam. Hierbij rukte het dier in paniek zijn pootje eraf. Zaterdagochtend ontdekte Gerard Damhuis het drachtige dier, waarna ze werd ingeslapen.

De familie Damhuis wachtte op reactie vanuit de vriendengroep die verantwoordelijk was voor het vuurwerk. Die kwam er pas nadat de zaak in de publiciteit kwam. "We hebben geen zaken uitgesproken en ook geen excuses gehad, maar de schade wordt vergoed. Dit had voorkomen kunnen worden als ze eerder contact hadden gezocht", zegt Alfons Damhuis.

Het was al met al een vreselijk weekend voor de familie Damhuis. Ze hopen dat er voortaan wordt nagedacht, voordat er vuurwerk wordt afgestoken. "Dat doe je met oud en nieuw. Of geef ons een seintje, dan hadden we de dieren naar binnen kunnen halen."