Tweede prijs voor Enschede op NK Tegelwippen

Het NK Tegelwippen is een landelijk wedstrijd waarin gemeentes de strijd met elkaar aan gaan om zoveel mogelijk tegels te verruilen voor groen. De competitie liep dit jaar van 30 maart tot en met 30 september en er deden meer dan zeventig gemeentes aan mee. De gemeente die in die tijd de meeste tegels per inwoner (TPI) wist te wippen, wint de Gouden Tegel.

Tweede plek

De gemeente Enschede wipte van eind maart tot en met eind september 841,27 tegels per inwoner en eindigde daarmee op een tweede plek. Winnaar was de Noord-Brabantse gemeente Rucphen (989,77 tegels per inwoner). In het totaal transformeerde Enschede zo'n 14.931 vierkante meter aan tegels, stenen en asfalt tot groen, meer dan twee voetbalvelden.

Ook als het gaat om het absoluut aantal gewipte tegels, scoorde de gemeente Enschede hoog. Aan de gemeente die in het totaal de meeste tegels wipte, wordt de Gouden Schep uitgereikt. Enschede wipte in het totaal 134.379 tegels en eindigt daarmee op een derde plek, achter Amsterdam (170.245) en Den Haag (201.334).

Tegelservice

Om de inwoners van Enschede een beetje te motiveren, werd de Tegelservice in het leven geroepen. Twee keer per week reed de ophaaldienst door Enschede om de gewipte tegels bij inwoners op te halen. Hier werd door meer dan vierhonderd mensen gebruik van gemaakt. De bruikbare stoeptegels zijn opgeslagen en worden hergebruikt in stoepen, de rest van de tegels zijn vermalen tot betonpuin en worden opnieuw gebruikt in onderhoudsprojecten.

Derby

Om de competitie nog wat spannender te maken, streden Enschede en Oldenzaal in een lokale derby. Oldenzaal eindigde in het eindklassement op de zevende plek. Wethouder Evelien Zinkweg van Oldenzaal zal morgen de officiële derbyprijs en de felicitaties overhandigen aan wethouder Jurgen van Houdt. Dit gebeurt tussen kwart voor één en één uur 's middags bij het gemeentehuis van Rijssen.

Ook Deventer (45ste) en Zwolle gingen met elkaar de competitie aan. Die wedstrijd werd door de Zwollenaren gewonnen. Kampen (elfde) eindigde net buiten de top tien.