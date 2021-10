Statenfracties VVD en SGP willen update over wolvenplan provincie

De dode en gewonde schapen in Heino en Raalte zijn voor VVD en SGP aanleiding om de wolf opnieuw op de politieke provinciale agenda te zetten. De partijen willen weten hoe het met provinciaal wolvenplan staat en of er maatregelen worden genomen om betere bescherming te bieden tegen aanvallen van de wolf.

Afgelopen weekend doken er camerabeelden op van een wolf, die door het buitengebied van Heino loopt. Ook kwamen er meldingen binnen van dode en gewonde schapen. BIJ12, dat het faunabeleid van de provincies uitvoert, onderzoekt of een wolf daadwerkelijk de dader is.

Eerder dit jaar gaven VVD en SGP al aan dat ze een actief beleid willen met betrekking tot wolven. VVD-woordvoerder Landbouw en Natuur Wim Tutert vraagt zich af of het wolvenplan nog actueel is. Ook wil hij weten of er al gesproken is met betrokken organisaties zoals LTO Noord. "Wij zijn erg benieuwd of deze gesprekken al hebben plaatsgevonden. Zo ja, wat deze gesprekken hebben opgeleverd. Met andere woorden, welke maatregelen kunnen we tegemoetzien?"

"We willen onrust onder de bewoners in de buitengebieden voorkomen en daarom willen wij dat er naast een schadevergoeding maatregelen worden genomen om betere bescherming te bieden tegen aanvallen van de wolf. Een schadevergoeding is mooi, maar het verzacht het leed van een schapenhouder natuurlijk niet", aldus Tutert.