Kamper kroongetuige zwembadmoord had app-contact in gevangenis met vermeende opdrachtgevers

De plek waar Elzinga in 2012 werd vermoord, voor de ingang van zwembad Wotterwille in Marum (Foto: Google Maps)

Kampenaar Willem P., die momenteel een twintigjarige straf uitzit voor de moord op Jan Elzinga uit Marum in 2012, heeft in de gevangenis contact gehad met zijn vermeende opdrachtgevers. Ze hadden via WhatsApp-gesprekken over bewijs in de moordzaak. Ook zette het Openbaar Ministerie (OM) een undercoveragent in om bewijs te krijgen.

Dat is duidelijk geworden tijdens de eerste niet-inhoudelijke zitting in de moordzaak, meldt RTV Noord. Die WhatsApp-gesprekken, waarin P. met de zwager van het slachtoffer spreekt over de moord, bewijzen volgens het OM dat de schoonfamilie van het slachtoffer meer weet.

Jan Elzinga werd in juli 2012 doodgeschoten bij het zwembad in Marum. Hij werd in de bosjes opgewacht door Pascal E. uit Zwolle, die hem van dichtbij in de borst schoot. Zijn opdrachtgever, zo verklaarde hij, was Willem P.

Belastende verklaringen

P. heeft vanuit de gevangenis belastende verklaringen afgelegd over de schoonfamilie van Jan Elzinga. Zijn toenmalige vriendin Monique H., haar broer Marcel H. en hun moeder Coby van der L. zitten vanwege P.’s verklaringen in de cel. Ook een tussenpersoon, Johan L. uit Kampen, zit vast. Hij zou het wapen gekocht hebben waar Elzinga mee doodgeschoten is.

Elzinga’s schoonfamilie was eerder in beeld bij de politie, maar de zaak is destijds geseponeerd bij gebrek aan bewijs. Afgelopen zomer, negen jaar na de moord op Elzinga, zijn ze weer opgepakt.

Undercoveragent

Aan die aanhoudingen ging ook een undercoveractie vooraf. Nadat P. is gaan praten over de betrokkenheid van de schoonfamilie, schakelde justitie een undercoveragent in en werden de gesprekken van de familie afgeluisterd. De undercoveragent in kwestie deed alsof hij met P. in de gevangenis gezeten heeft en leverde een mobiele telefoon af bij de schoonfamilie. Op die telefoon zou belastende informatie staan, die de familie in grote problemen zou brengen, zo denkt het OM.

Er brak paniek uit binnen de schoonfamilie. Volgens Marcel H. was dat omdat de berichten op de telefoon niet kloppen en hij op basis van de berichten jaren achter de tralies kan verdwijnen. ‘Ik heb er niks mee te maken’, zegt hij tegen de rechtbank.

Monique H. zou als enige gezegd hebben dat de telefoon van de undercoveragent naar de politie gebracht zou moeten worden. Volgens haar advocaat Wilko ten Have betekent dit dat ze niks met de moord te maken heeft. ‘Anders zou ze wel proberen de telefoon te verbergen.’ Volgens de advocaten van de verdachten zijn P.’s verklaringen zo uit het dossier gehaald en vertelt hij niks nieuws.

Volledige vermomming kroongetuige

Bij de volgende niet-inhoudelijke zitting staan de andere twee verdachten terecht. Later in het proces willen de advocaten Willem P. ook nog horen over zijn verklaringen. P. zal dan vanwege zijn eigen veiligheid via een videoverbinding in volledige vermomming gehoord worden, omdat hij als kroongetuige voortaan altijd over zijn schouder moet kijken.