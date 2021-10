FC Twente lijdt 1,7 miljoen euro verlies in coronajaar

"Het klinkt gek, maar het valt mee", zegt financieel en operationeel directeur Martijn Hoogstoevenbeld. "Toen corona vorig jaar haar intrede deed, waren de verwachtingen een stuk negatiever dan wat nu de uitkomst is. Met een verlies van 1,7 miljoen is het allemaal te overzien."

Mokerslag

Vanwege de coronamaatregelen mochten er bij vrijwel geen enkele thuiswedstrijd sponsors en fans aanwezig zijn. De omzet daalde daardoor met 7,3 miljoen naar 18,3 miljoen euro. "We hebben het stadion in eigen beheer en zijn afhankelijk van publiek", legt Hoogstoevenbeld uit. "We hebben geen wedstrijdrecettes, de sponsorinkomsten zijn gehalveerd en met name de horeca is voor ons een mokerslag geweest."

Compensatie

Het verlies wordt gecompenseerd door de steunmaatregelen van de overheid (5,1 miljoen). Verder hebben veel sponsors en supporters afgezien van een compensatie voor de wedstrijden die ze niet hebben kunnen bezoeken. Dat leverde 2,3 miljoen euro op. Hoogstoevenbeld: "Dat is in feite een gift geweest van die twee groepen. Ongekend, daar zijn gewoon trots op en heel erg dankbaar voor. Dat is een belangrijke factor geweest."

Veel sponsors en supporters zagen af van compensatie (Foto: Orange Pictures)

Reorganisatie

De kosten gingen met 5,7 miljoen omlaag naar 20,4 miljoen euro. Ongeveer de helft van de besparing komt doordat er is gesneden in de personeelskosten: er is een reorganisatie geweest en het spelersbudget is verlaagd.

Verder hield FC Twente een half miljoen over aan transfers van oud-spelers als Hakim Ziyech, Joachim Andersen en Quincy Promes; de club kreeg daarvoor een solidariteitsbijdrage. De Enschedese club ontving deze zomer zelf transfersommen voor de verkoop van Joël Drommel (PSV) en Queensy Menig (Partizan Belgrado), maar die worden pas verwerkt in het boekjaar 2021/22.

De transfersom voor Joël Drommel wordt meegenomen in de cijfers voor het boekjaar 2021/22 (Foto: Orange Pictures)

Zwarte cijfers

Hoogstoevenbeld is hoopvol gestemd over de financiële toekomst, nu het stadion weer helemaal gevuld mag worden. "Als je de afgelopen maanden kijkt naar het publiek, de beleving en de sponsoraanvragen, dan staan alle seinen op groen. Het is eigenlijk boven verwachting. Daarom kunnen we ook de uitspraak doen dat we dit seizoen weer zwarte cijfers gaan schrijven."

Feestje

De sportieve resultaten van FC Twente - de huidige nummer zes van de Eredivisie - spelen daarbij ook een rol van betekenis. "Je bent een voetbalorganisatie en dan gaat het erom dat het spel gewoon goed is", weet de financieel directeur. "Wat hier op het veld gebeurt, daar wordt men vrolijk van. Het is een feestje hier op de tribune en dat heeft zo'n aanzuigende werking dat het ook voor de financiële resultaten weer een surplus biedt."