Lucht tussen raadsleden Borne nog niet geklaard na Afghanendebat; volgende week gaan ze in gesprek

Tijdens de eerste vergadering na de tumultueus verlopen avond bleven alle raadsleden wel in de zaal zitten. Een goed gesprek tussen de fractievoorzitters om de lucht te klaren heeft nog niet plaatsgevonden. Dat zal volgende week onder leiding van burgemeester Jan Pierik gebeuren.

Even terug naar vorige week. "Dit verdient geen schoonheidsprijs", zei de burgemeester toen tijdens de vergadering van de raad. Partijen spraken zelf van een beschamende vertoning en een democratie die vermoord werd.

Waarom verliep het zo chaotisch?

Veel partijen wezen vorige week met de vinger naar het CDA. Die partij kwam voorafgaand aan de vergadering met een plan om wel in te stemmen met de tijdelijke opvang van asielzoekers, maar alleen onder een aantal strikte voorwaarden. Vlak voor het inhoudelijke debat was de verwarring echter compleet. Het CDA vroeg namens alle coalitiepartijen (CDA, GB'90 en Borne-Nu) om het voorstel toch compleet van de agenda te halen. Een inhoudelijk debat zou dan niet meer gevoerd hoeven worden.

De actie van het CDA leidde tot woede bij oppositiepartijen. Onder meer "u vermoordt de democratie", "de raad wordt monddood gemaakt", "een vieze streek" en "een beschamende vertoning" gingen over tafel. Enkele leden van coalitiepartij GB'90 bleken er ook geen rekening mee te hebben gehouden dat door het CDA-voorstel er geen debat meer over het onderwerp zou plaatsvinden.

Raadsleden stappen op

Toen bleek dat er geen meerderheid was om het onderwerp van de agenda te halen en er toch wel weer over gesproken ging worden, waren meerdere raadsleden het zat. Als eerste stapte VVD-fractievoorzitter Leo Graafhuis op. In zijn kielzog volgden vier andere raadsleden die ook naar huis gingen. Het debat daarna was vooral voor de bühne, want de uitkomst was al lang duidelijk. Er zouden geen Afghanen worden opgevangen in het voormalige azc.

De chaotisch verlopen raadsvergadering van vorige week:

Dinsdagavond ging het er vriendelijker aan toe in de raadszaal, waarschijnlijk ook omdat de onderwerpen minder heikel waren. Er was bijvoorbeeld eensgezindheid over het beschikbaar stellen van corona-middelen en over het herplaatsen van bladkorven in de gemeente. Alleen over een nieuwe overeenkomst met Twence ontstond enige discussie, maar de angel was daar snel uit toen werd voorgesteld het onderwerp door te schuiven naar een vergadering in november.

Volgende week gesprek

Is de lucht dan inmiddels geklaard tussen de raadsleden onderling? "Nog niet", zegt fractievoorzitter Leo Graafhuis van de VVD. "Het heeft ons echt geraakt dat de discussie vorige week is geblokkeerd in de raad."

Voor de raadsvergadering dinsdagavond hebben de fractievoorzitters kort bij elkaar gezeten met de burgemeester, maar er is nog niets uitgepraat. "Nee, dat gaan we volgende week woensdag doen", aldus Graafhuis. "We moeten professioneel verder en samen een weg vinden om in normale verhoudingen ons werk te doen."

"Het wordt een pittig gesprek, maar ik denk dat de neuzen na volgende week weer dezelfde kant op staan", vertelt CDA-fractievoorzitter Bert Oude Lansink. Hij erkent dat zijn partij het vorige week wellicht beter anders had kunnen aanvliegen. "Een goede luisteraar voelde deze avond nog wel wat emoties", zegt burgemeester Jan Pierik na afloop van de raadsvergadering. "Dat is ook de reden dat we daarover volgende week met elkaar in gesprek gaan. De inzet is om de neuzen weer dezelfde kant op te krijgen."