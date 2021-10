Doorbraak in cold case-onderzoek Nieuwjaarsmoord? Burger-detectives stuiten op telefoontje '147'

De groep burgerrechercheurs, die de cold-casemoord op Marja Nijholt uit Enschede onderzoekt, is erin geslaagd te achterhalen met welk nummer vlak voor het misdrijf nog een belangrijk telefoontje is gepleegd. Dat bleek gisteravond tijdens een sessie van Bureau Dupin, zoals het 1.100 detectives tellende collectief zichzelf noemt. Na dat gewraakte telefoontje raakte het slachtoffer in paniek en vreesde ze voor haar leven. Nu bekend is met welk nummer naar Marja is gebeld, is er mogelijk een doorbraak in het slepende onderzoek naar de Nieuwjaarsmoord in 2013.

Het onderzoek rond Bureau Dupin is uniek voor ons land. Het is namelijk voor het eerst dat politie en Openbaar Ministerie de krachten bundelen met een groep burgers.

Halsoverkop vertrokken

In dit onderzoek staat de nooit opgehelderde moord op de 48-jarige Marja Nijholt centraal. Haar stoffelijk overschot werd nieuwjaarsochtend in 2013 op een pad bij een woning langs de Berghemseweg in Oss gevonden. Het slachtoffer bleek met messteken van het leven beroofd.

De vrouw was op oudejaarsavond halsoverkop vanuit haar hotel naar Brabant vertrokken.

Gewraakt telefoontje

In een eerdere uitzending van het tv-programma Opsporing Verzocht probeerde de politie vooral te achterhalen wie op de avond voor de moord heeft gebeld met het hotel in de Duitse grensplaats Gronau, waar Marja op dat moment verbleef. Meteen na dat gewraakte telefoontje pakte ze haar koffer en vertrok spoorslags naar Brabant. Getuigen verklaarden later tegenover de recherche dat de vrouw vreesde voor haar leven.

Inzage politiedossier

Opvallend in het onderzoek door Bureau Dupin is dat politie en justitie in een eerder stadium al foto's uit het dossier ter beschikking stelden aan de burgerrechercheurs, waarna dit voorjaar ook de telecomdata van het slachtoffer werden vrijgegeven.

"Belangrijk is dat we vandaag de dag veel meer technische mogelijkheden hebben om al die telecomdata te onderzoeken", zegt Peter de Kock. De oud-politieman is bedenker van het burgerinitiatief.

Analyse

Een groep studenten van de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) van de Universiteit Den Bosch heeft vervolgens een eerste analyse gemaakt van de berg aan telecomdata. "Niet alleen telefoontjes, maar ook sms en eventueel What'sApp, dat op dat moment overigens nog in de kinderschoenen stond", aldus De Kock.

Uit privacy-oogpunt zijn de telefoonnummers 'gepseudonimiseerd', aldus De Kok. "We kunnen dus het daadwerkelijke telefoonnummer niet zien, maar wel de code die eraan is gehangen. Dat is nodig om een bepaald patroon in het telecomverkeer te kunnen herkennen."

Grote paniek

Via analyse hebben de studenten intussen weten vast te stellen met welk nummer op de avond voor de moord met het hotel is gebeld, waarna Marja in paniek raakte. "We weten nu dat dat nummer 147 was", aldus De Kock.

De studenten hebben dat bekendgemaakt tijdens een presentatie in de kapel van het JADS in Den Bosch. Andere burger-rechercheurs van Bureau Dupin konden de sessie online volgen.

Overleg met politie

De Kock gaat medio komende week zijn bevindingen voorleggen aan de politie. Of het een doorbraak betekent in het cold-caseonderzoek weet De Kock nog niet. "Dat hopen we komende week te horen. Duidelijk is wel dat de politie graag wilde weten wie destijds dat telefoontje met het hotel heeft gepleegd.

Via data-analyse zijn de studenten er dus in geslaagd te achterhalen met welk nummer dat waarschijnlijk is gebeurd. Mogelijk dat we het rechercheteam hiermee belangrijke en wellicht cruciale informatie kunnen verschaffen."

Vooruitlopend hierop kregen de burgerrechercheurs tijdens de sessie van vanavond niettemin alvast aanvullende informatie en 'gereedschappen', waarmee ze zelf ook verder onderzoek kunnen doen in de telecomgegevens van het slachtoffer.