Enschede wil met spoed meer flitspalen, maar krijgt ze (voorlopig) niet

De flitspalen worden geleverd door het Rijk en daarom schrijven de steden een brandbrief aan de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterstaat, met de oproep om snel nieuwe flitspalen aan gemeenten te leveren.

'Ongevallen voorkomen'

Ook Enschede wil dus meer flitspalen. Volgens Christian ter Braack, beleidsadviseur mobiliteit bij de gemeente, zijn ze hard nodig om ongevallen te voorkomen. "We willen met de flitspalen preventief handelen om zo toekomstige ongelukken voor te zijn. Helaas zijn die apparaten het enige middel, want we hebben simpelweg geen agenten om die snelheden te controleren."

"Het gaat ons uiteindelijk niet om de flitspaal (Boetes gaan immers naar het Rijk en niet naar de gemeente, red.) maar om de verkeersveiligheid. Het Rijk wil pas flitspalen leveren als er op een bepaald punt veel ongelukken gebeuren, maar daar willen wij niet op wachten."

Snelheidsverlaging

Om ongevallen te voorkomen denkt de gemeente ook aan het terugbrengen van de maximumsnelheden rond de binnenstad van 50 naar 30 kilometer per uur. "Dit is een optie voor de wegen in en rond de binnenstad", vervolgt Ter Braack. "Op het moment dat die verandering wordt doorgevoerd, is er ook handhaving nodig en dus ook die camera's. Mensen gaan zonder die handhaving niet langzamer rijden."

"Het liefst zie ik dat we mobiele flitspalen krijgen, die je elke keer kan verplaatsen. Maar in eerste instantie zijn we al blij als we überhaupt flitspalen erbij krijgen." Een van de beoogde locaties voor een flitspaal is de Oostweg, waar al meerdere ongelukken zijn gebeurd.

Het Rijk heeft nog niet gereageerd op de brandbrief van de vier grote Nederlandse gemeenten, weet de NOS.