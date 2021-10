Politie ontdekte kilo's harddrugs in Hengelo door anonieme tip: "Als je nu gaat, is het jackpot"

Het OM eist twee jaar celstraf tegen een 24-jarige man voor het bezitten van kilo's harddrugs. De man is een van de negen verdachten die in een Hengeloos appartement was toen de politie binnenviel. Agenten ontdekten 3,3 kilo cocaïne en 2,5 kilo heroïne in de woning.

De politie kwam de drugs op het spoor na een anonieme tip. Volgens de beller was een grote groep mannen bezig met het versnijden of aanlengen van harddrugs in een flat aan de Zenikestraat. "Als jullie nu naar binnen gaan, is het jackpot", zei de beller.

Daar bleek geen woord van gelogen. Naast de drugs ontdekte de politie ook kilo's kalk, paracetamol en cafeïne, dat wordt gebruikt als versnijdingsmiddel. De negen aanwezigen, mannen uit Hengelo, Enschede en Rotterdam, werden aangehouden.

Foutje

Er zijn drie dagen uitgetrokken voor de behandeling van de strafzaak tegen de negen verdachten. Door een fout zijn niet alle verdachten op de hoogte gebracht van de rechtszaak, waardoor de 24-jarige Rotterdammer vandaag als enige voor de rechter verscheen.

'Nog nooit drugs gezien'

De man blijft volhouden dat hij geen enkel idee had dat er zoveel drugs in de flat aanwezig waren. Behalve in films had hij nog nooit drugs van dichtbij gezien, zegt hij. "Ik was er alleen om wat te eten, te praten en te chillen."

Komende week maandag en dinsdag staan andere verdachten voor de rechter. Of die zaken allemaal doorgaan, is niet zeker. De rechtbank sluit het onderzoek op 23 november en komt op 7 december met de uitspraak.