Complete collectie Nederlandse accordeon museum in Zwolle onder de hamer

Veilingmeester Richard Hessink is blij met de bijzondere veiling. "We merken dat er internationaal veel belangstelling voor is. De speciale veilingsite die we geopend hebben, en waarop vrijwel alle 600 muziekinstrumenten te zien zijn, is inmiddels al meer dan 35.000 keer bezocht."

Populair

Daar waar de accordeon in Nederland aan glans en interesse heeft ingeboet, staat het muziekinstrument in Duitsland, Italië en Amerika nog volop in de belangstelling. Hessink verwacht dan ook dat de meeste instrumenten uit de collectie de grens over zullen gaan.

Toch is het voor belangstellenden leuk om dit weekend naar één van de drie kijkdagen te komen. Want er zitten voor de liefhebbers van de muziek een aantal leuke en bijzondere instrumenten bij.

Zo is er een kleine groene bandoneon van de bekende Nederlandse cabaretier en komiek Antoon Manders, die onder de artiestennaam Dorus in de jaren '50 en '60 bekendheid verwierf met onder meer het lied "Er zaten twee motten in een oude jas". Ook een mondharmonica van de beroemde Belgische, inmiddels overleden, jazzmuzikant Toots Thielemans gaat onder de hamer.

Grootste accordeon

Het pronkstuk van de veiling is een accordeon van maar liefst één meter negentig hoog. Het is de grootste in de wereld en in 1920 speciaal gebouwd voor accordeonist Joseph Fiers. Hij trad er mee op in het circus. Het is een uniek instrument waarvan er maar één gemaakt is. "Wat hij moet opbrengen is aan degene die er de portemonnee voor open trekt", zegt Hessink. "Ik weet het niet, vijf, tien, vijftienduizend maar ook een veelvoud daarvan is mogelijk. We gaan het zien."

De grootste accordeon ter wereld (Foto: Marielle Beumer RTV Oost)

"Natuurlijk is het zonde dat de collectie uiteen valt en grotendeels naar het buitenland versnipperd", zegt de veilingmeester, "maar zo gaat dat vaak met privécollecties. Het is Henk Kuik niet gelukt om de collectie in in zijn geheel te verkopen, en er komt een moment dat de hobby te kostbaar wordt om door te zetten."

Kijkdagen

Geïnteresseerden kunnen dit weekend terecht op de speciale kijkdagen in de Koperen Hoogte. De online veiling van de muziekinstrumenten begint dinsdag 12 oktober om 14.00 uur. Belangstellenden kunnen bij de veiling in de Koperen Hoogte aanwezig zijn.