Theo Bovens begonnen als waarnemer in Enschede: "Limburg en Twente hebben veel gemeen"

Bovens is deze week aan zijn tijdelijke opdracht in Enschede begonnen. Al is de Limburger naar eigen zeggen niet met een bepaalde taak het veld in gestuurd. "Maar ik zal speciale interesse hebben voor sociaal beleid, de menselijke maat", zegt Bovens, die in het verleden als wethouder in zijn woonplaats Maastricht en als kroonlid van de Sociaal Economische Raad al raakvlakken had met die thema's.

Hij was ook Euregio-bestuurder. "Dus gezien mijn contacten in Noordrijn-Westfalen zal ik er ook voor zorgen dat de relaties met de oosterburen niet stilvallen."

Twijfels

Toch twijfelde Bovens wel, toen hij door de Commissaris van de Koning van Overijssel, Andries Heidema, werd benaderd om waarnemend burgemeester in Enschede te worden.

"Je vraagt toch eerst bedenktijd", aldus Bovens:

Opgestapt als gouverneur

De aanstelling van Bovens als waarnemer in Enschede is niet onbesproken. En dat is niet alleen omdat demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) zich gepasseerd voelde, toen Commissaris van de Koning Heidema haar pas op het laatste moment met een appje inlichtte over de aanstelling. "Dat heb ik ook gelezen en dat gaat helemaal buiten mij als persoon om", zegt Bovens daarover.

Wel is zijn vertrek in Limburg - en vooral de wijze waarop - opvallend. Het college van Gedeputeerde Staten was daar eerder dit jaar opgestapt na aanhoudende publicaties over integriteitskwesties. Die hadden onder meer te maken met nevenfuncties die (oud-)provinciebestuurders nooit kenbaar hadden gemaakt.

In de discussie daarover stelden enkele Limburgse Statenfracties ook vraagtekens bij de houdbaarheid van Bovens, die bijna aan zijn tiende jaar als gouverneur (Commissaris van de Koning) toe was, als toezichthouder in het provinciebestuur.

'Boven elke twijfel verheven'

"Het gaat in de integriteitsonderzoeken niet over Theo Bovens", zegt de waarnemend burgemeester van Enschede. "Er wordt daarover ook geen enkele suggestie gedaan."

Toch besloot hij uit eigen overweging op te stappen. "Je zou kunnen zeggen dat ik mijn oren heb laten hangen naar een minderheid in de Staten. Maar ik vind niet dat ik de strijd met de fracties zou moeten aangaan. De gouverneurspositie zou boven elke twijfel verheven moeten zijn."

Aangeschoten wild

En Bovens voelde zich 'aangeschoten wild' en wilde naar eigen zeggen geen onderdeel zijn van een 'giftige cocktail' in de beeldvorming rond zijn persoon. Daar deelt Bovens een opvallende gelijkenis met zijn voorganger in Enschede, Onno van Veldhuizen. Ook die sprak bij zijn afscheid over de negatieve beeldvorming die bij het vak komt kijken en dat deze een belangrijke rol speelde bij zijn keuze om geen tweede ambtstermijn aan te gaan.

Overigens werd vandaag bekend dat in een van de integriteitsonderzoeken in Limburg de drie genoemde oud-gedeputeerden vrijgepleit zijn van belangenverstrengeling.

Theo Bovens, waarnemend burgemeester van Enschede (Foto: RTV Oost)

Goed gevoel bij Enschede

De eerste ervaringen van Theo Bovens met Enschede zijn goed. Onlangs is hij samen met zijn echtgenote Lizzy door de stad gereden. Hij heeft inmiddels een appartement gevonden en zal zelfs in de weekenden niet teruggaan naar Limburg. "Ik wil zichtbaar zijn en de stad ook leren kennen", zegt hij.

Bovens krijgt bij Enschede een soortgelijk gevoel als bij Maastricht. "Een fantastische stad. Ik heb mij al eens afgevraagd: waarom weten wij in de rest van Nederland zo weinig van Enschede?"

De geschiedenis, het verhaal van de stad en de ligging aan de grens spreken hem aan. Bovendien was zijn leermeester, voormalig burgemeester Philip Houben, voorzitter van het Gewest Twente voordat hij burgemeester in Maastricht werd.

Meer dan op de winkel passen

"Ik kom niet alleen op de winkel passen", vertelt Theo Bovens over zijn aanstelling als waarnemer. De komende vier maanden zal hij zich dus, waar dat kan, laten zien. "Ik kan niet alle 160.000 inwoners een hand geven. Maar ik zal toch willen laten zien dat Theo Bovens zich interesseert in Enschede."

Bovens blijft aan totdat er een definitieve opvolger is gevonden. Dat proces bevindt zich nu in de gespreksfase van de Commissaris van de Koning met de zestien kandidaten. Naar verwachting maakt de gemeenteraad begin februari een keuze tussen de laatste twee kandidaten.