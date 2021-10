Twijfels over evenemententerrein op Vliegveld Twenthe, maar uitstel of afstel gaat geld kosten

In de stadsdeelvergadering van dinsdagavond spraken negen belangenorganisaties of omwonenden hun zorgen uit over de activiteiten die de gemeente Enschede mogelijk wil maken op de locaties Deventerpoort (voormalige taxibaan) en De Strip, waar de hangars en shelters gevestigd zijn. Ze zijn bang dat zij straks elke dag in de herrie zitten.

Gestrand bij Raad van State

De gemeente Enschede is al lang bezig met de toekomstplannen van de voormalige vliegbasis. Ondernemer Jan van Eck kocht er in 2014 zo’n 50 hectare grond met de bedoeling er een evenemententerrein van te maken. Die evenementen, zoals het hardcorefestival Airforce en het theaterspektakel Hanna van Hendrik, hebben sindsdien ook op De Strip plaats. Maar zolang de activiteiten niet in een bestemmingsplan zijn vastgelegd, moet voor elke activiteit een uitgebreide vergunningsprocedure worden doorlopen.

Een bestemmingsplan dat 12 grootschalige evenementen per jaar mogelijk maakt lag er al met goedkeuring van de gemeenteraad. Echter strandde het plan eind 2019 bij de Raad van State vanwege gebrekkige onderbouwing van de stikstofuitstoot. Dat is in het nieuwe bestemmingsplan opgelost door onder meer het opkopen van stikstofrechten van een nabijgelegen paardenhouderij. Ook zijn er beperkingen gesteld aan de aard van de evenementen, zijn de bouwmogelijkheden beperkt en krijgt de voormalige brandweerkazerne van de vliegbasis geen permanente horecavergunning.

Ronkende motoren: 400 uur per jaar

De zorgen bij belangenorganisaties en omwonenden zijn echter niet weg. Volgens hen is er absoluut geen garantie dat stikstofuitstoot en de geluidsoverlast afnemen. Zij vrezen dus aantasting van de omliggende natuurgebieden en hun woongenot. Met name door het gebruik van vuurwerk bij grote evenementen en de mogelijkheid om maximaal 400 uur per jaar het racen of driften met auto’s, vrachtwagens en motoren toe te staan. Volgens Stichting Lonnekerberg zou dit, afhankelijk van hoe je die 400 uur berekent, kunnen betekenen dat er praktisch elke dag geracet wordt op het terrein.

Dat laatste wordt overigens door wethouder Jeroen Diepemaat bestreden. Volgens hem zijn de zogeheten ‘automotive activiteiten’ alleen toegestaan tijdens de twaalf dagen dat er grootschalige evenementen mogelijk zijn. Daarbuiten mag er 400 uur met auto's, vrachtwagens en motoren worden gereden. “Maar als er met tien auto’s een uur lang wordt gereden, dan wordt dat gerekend als 10 uur”, aldus de wethouder.

Maar binnen de gemeenteraad zijn er twijfels. Raadsleden hebben behoefte aan een extra technische bijeenkomst voordat zij al dan niet een goedkeuring voor het plan afgeven. De VVD en Burgerbelangen hadden graag vaart gezet achter de besluitvorming, maar deze is door een meerderheid uitgesteld naar november.

Uitstellen kost geld

De lokale politici schuiven de hete aardappel dus nog even vooruit. In ieder geval tot in november. De grote vraag is echter wat verder uitstel (of zelfs afstel) van het bestemmingsplan zou betekenen voor de portefeuille van de gemeente. Volgens wethouder Jeroen Diepemaat (VVD) kleven er financiële risico’s als afspraken met Van Eck, zoals deadlines, niet worden nagekomen. Wat die afspraken precies zijn en om hoeveel geld het gaat werd dinsdagavond niet gezegd, omdat de wethouder niet weet in hoeverre hij die informatie openbaar kan maken.

Eén ding is wel zeker: als het bestemmingsplan voor de evenementenlocatie niet rond komt (of dat nu door de gemeenteraad gebeurt of na een procedure bij de Raad van State), wordt ook de laatste betalingstermijn van Van Eck niet voldaan. Er staat voor de locatie Deventerpoort, de oude taxibaan, nog een betaling van 1,5 miljoen euro open. Technology Base Twente, eigenaar van de grond, heeft die inkomsten ingeboekt in 2022. Als dit niet doorgaat, dreigt een nieuwe strop voor de 'Techbase', dat gedeeld bezit is van de gemeente Enschede en de provincie Overijssel.