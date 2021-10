In Overijssel worden meeste woningbranden geclaimd bij verzekeraars, maar aantal daalt wel licht

Het aantal claims na woningbranden is het hoogst in Overijssel. (Foto: NewsUnited/Gijs Huiskes)

In Overijssel zijn vorig jaar relatief de meeste aantal schadeclaims binnengekomen na woningbranden. Dat blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars. Opvallend: waar in bijna heel Nederland het aantal claims steeg, daalde dat aantal juist licht in Overijssel. Een verklaring voor die daling zou kunnen zijn dat er in Overijssel minder thuis werd gewerkt in coronatijd dan in andere provincies in Nederland.

Op een kaartje van Nederland staan drie provincies in het donkerrood afgebeeld als het gaat om de hoeveelheid schadeclaims die er vorig jaar werden ingediend na woningbranden. Overijssel is er één van. Onze provincie laat de andere twee, Noord-Brabant en Limburg, achter zich. Het aantal claims wordt weergeven per tienduizend inwoners. Overijssel telde vorig jaar 10.9 claims per tienduizend inwoners. Noord-Brabant en Limburg beiden 10,6.

Cijfers op kaart

Kijk in onderstaand kaartje naar het aantal schadeclaims dat vorig jaar in Nederland werd gedaan na woningbranden. Het kan dan over allerlei schades gaan. Variërend van uitslaande woningbranden tot een schroeiplek in de bank.

Minder thuiswerken

In Overijssel is het aantal schadeclaims vorig jaar met vier procent gedaald ten opzichte van 2019. "Dat is best opmerkelijk", zegt woordvoerder Iwanna de Jonge van het Verbond voor Verzekeraars. Een heel duidelijke reden kan ze er niet meteen voor geven. Omdat in andere provincies het aantal claims steeg, omdat er meer werd thuisgewerkt vanwege corona, denkt De Jonge dat in Overijssel juist het omgekeerde aan de hand is. "Werd er in Overijssel misschien minder thuisgewerkt, omdat mensen vanwege de aard van hun werk wel naar de werkplek moesten komen?", vraagt ze zich hardop af.

Dat lijkt een plausibele verklaring. Het klopt in ieder geval dat thuiswerken in Overijssel minder populair was dan in andere provincies, zo blijkt uit cijfers die eerder dit jaar door LocalFocus werden gepubliceerd.

Het Verbond voor Verzekeraars heeft bij het opstellen van de cijfers gekeken naar gemeenten met meer dan vijftigduizend inwoners. In Overijssel gaat het dan om Enschede en Zwolle. Enschede is in Nederland zelfs koploper als het gaat om het aantal schadeclaims per duizend huishoudens. In Enschede gaat het vorig jaar om 11,76 claims per duizend inwoners. Dat is wel een daling van één procent ten opzichte van 2019.

Zwolle staat op plek zes en daar is juist sprake van een flinke stijging van het aantal schadeclaims na woningbranden. In Zwolle steeg het aantal claims met zeventien procent naar 9,42 claims per duizend inwoners.