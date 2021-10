Brouwerijen in Overijssel boos over mogelijke accijnsverhoging: "Bier is straks flink duurder"

Kleine bierbrouwerijen hoeven nu nog minder accijnzen te betalen dan 'grote jongens' als Grolsch of Heineken. De overheid wil daar een einde aan maken, door de accijnzen voor alle brouwerijen gelijk te trekken.

Maar dat is niet het enige pijnpunt voor de kleinere brouwerijen. In het wetsvoorstel staat namelijk ook dat de accijnzen straks op basis van het alcoholpercentage worden vastgesteld. Hoe meer alcohol het biertje bevat, des te hoger de accijnzen. De maatregelen gaan volgens de branche voor grote accijnsstijgingen bij kleinere brouwerijen zorgen.

'Rücksichtslos'

CRAFT, de landelijke branchevereniging van onafhankelijke bierbrouwerijen, noemt het wetsvoorstel 'rücksichtslos'. "De kleine brouwerijen gaan straks gemiddeld 25 procent meer betalen aan accijnzen, met uitschieters tot wel tachtig procent. Dit voorstel is een fundamentele bedreiging voor het lokale bierbrouwerslandschap", zegt Jitse Vellenga van CRAFT.

Volgens Henk Overweg van de Zwolse brouwerij Axes Castellum gaan de veranderingen 'een enorme impact hebben'. "Niet alleen voor ons, maar ook voor de horeca. De prijs van bier gaat sowieso omhoog, het doorberekenen aan de consument gaat straks over de volle breedte gebeuren."

Prijzen omhoog

Ook de Vechtdal Brouwerij in Dalfsen verwacht dat het de prijzen omhoog moet gooien. "We zullen wel moeten", zegt Stefan Maats. Hij wijst ook op de extra administratie die de veranderingen met zich meebrengen. "We maken veel bieren met een alcoholpercentage van boven de vijf procent. Dat betekent dat we dus straks per bier een ander bedrag aan accijnzen moeten betalen. Het brengt een gigantische administratie met zich mee."

Kleine brouwerijen betalen nu nog minder accijnzen dan grotere:

Extra klap

Rocco Chin van brouwerij Stanislaus Brewskovitch in Enschede denkt dat hij straks zo'n veertig tot vijftig cent per biertje meer moet vragen. "Dus als wij nu vier euro voor een glas bier vragen, dan zal die prijs waarschijnlijk richting de 4,60 euro gaan. Dat is een enorme prijsverhoging."

Volgens Chin voelt het wetsvoorstel als een extra klap, na de toch al zware coronaperiode. "Wij hebben de corona overleefd. We zijn redelijk inventief en overleven ook dit wel. Maar er zijn ook brouwerijen die alleen maar van het brouwen bestaan. Als zij straks die kosten moeten doorbelasten, dan wordt het een ontzettend lastig verhaal. Zeker voor kleine brouwerijen kan dat weleens de nekslag zijn."

Petitie

Een petitie tegen het wetsvoorstel is inmiddels al duizenden keren ondertekend. 'De kleine brouwerijen worden onevenredig hard getroffen', schrijft de opsteller van de petitie.

"Wij hopen natuurlijk van harte dat veel mensen de petitie tegen deze wetswijziging tekenen", zegt Demi Scholte Lubberink van brouwerij Othmar in Ootmarsum. "Vooral voor een speciaalbierbrouwerij als wij stijgen de prijzen van de bieren hard. Uiteindelijk gaat de consument dit ook merken, aangezien wij deze wijziging moeten doorberekenen in de verkoopprijs."