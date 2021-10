Busdienst blijft volgend jaar op peil dankzij extra geld van de provincie, dit zijn de belangrijkste wijzigingen

Sinds de uitbraak van het coronavirus reizen er minder mensen met het openbaar vervoer. Dankzij de versoepelingen van de coronamaatregelen keren wel steeds meer reizigers terug, maar de aantallen zijn nog lang niet op het niveau van 2019. Op sommige lijnen is het echter wel weer ouderwets druk.

Minder én meer bussen

Op die drukke lijnen gaan daarom meer bussen rijden dan nu, meldt Keolis. Daar tegenover staat dat op sommige lijnen met weinig reizigers juist minder bussen gaan rijden. Bijvoorbeeld één in plaats van twee keer per uur.

Keolis heeft daarvoor gekeken naar de reizigersaantallen op de verschillende lijnen. "Op deze manier wordt het aantal ritten beter afgestemd op de behoefte van de reiziger", stelt Keolis in een persbericht. Doel is reizigers zo 'beter' te verdelen over de bussen en te zorgen voor 'betere aansluitingen'.

Dit is voor ons een nieuwe situatie en deels is dat koffiedik kijken René Nekkers, Keolis

“Er werd ons gevraagd een dienstregeling voor volgend jaar te maken, zonder dat we weten hoe corona zich ontwikkelt en hoeveel mensen er dan weer naar school gaan en thuiswerken. Dit is voor ons een nieuwe situatie en deels is dat koffiedik kijken", zegt René Nekkers, regiomanager van Keolis.

Provincie springt bij

Keolis had bij het maken van de vervoersplannen voor 2022 aanvankelijk ook scenario's klaarliggen waarin lijnen werden geschrapt, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig. Omdat het Rijk de steunmaatregelen voor het OV verlengde tot volgend jaar september, en omdat mensen na de versoepelingen van de coronamaatregelen sneller terugkeren in het openbaar vervoer.

Maar dat alleen bleek niet genoeg. Dat er geen lijnen werden geschrapt en er zelfs iéts meer bussen gaan rijden, is mogelijk dankzij de extra bijdrage van de provincie, zegt gedeputeerde Bert Boerman. Overijssel draagt ruim een miljoen euro extra bij. "Dat doen we omdat we willen dat de hele provincie bereikbaar blijft, ook op de late avond."

Bus op late avond

In Zwolle en Deventer werd bijvoorbeeld gevreesd voor het schrappen van lijnen op de late avond, maar ook die blijven volgend jaar rijden, laat Keolis-woordvoerder Lotte Hendriksen desgevraagd weten.

Of de dienstregeling voor heel 2022 blijft gelden blijft overigens wel wat onzeker. Het is afhankelijk van hoe zich de situatie (rond corona en de reizigersaantallen) volgend jaar ontwikkelt. "Komt er weer een nieuwe lockdown en verlengt de overheid de steun voor het OV ook na september 2022? Dat zijn factoren die invloed kunnen hebben op de dienstregeling", aldus Keolis.

De bus van Deventer naar Zwolle via Olst. (Foto: Wouter de Wilde / WDW Foto's)

Belangrijkste wijzigingen IJssel-Vecht:

Zwolle

Lijn 6 Station - Ittersumerbroek: De bus stopt voortaan ook bij de halte WKC Zuid/Democratenlaan. Hierdoor stappen reizigers voor het winkelcentrum in en uit.

Lijn 12 Station - Zwartewaterallee: Lijn 12 rijdt momenteel niet, maar gaat vanaf 12 december weer 2x per uur tijdens de spits rijden.

Lijn 3, 40, 161, 166 en 167: In 2022 worden de wegen op Hessenpoort anders ingericht. Daarom veranderen de routes van lijn 3, 40, 161, 166 en 167 die via het bedrijventerrein rijden. De bussen rijden voortaan niet via de Mindenstraat, maar via de Steinfurtstraat. Voor de haltes die op de Mindenstraat vervallen, worden nieuwe haltes aangelegd op de Bentheimstraat en de Steinfurtstraat.

Hardenberg/Dedemsvaart

Lijn 30 en 129 Hoogeveen - Hardenberg en Dedemsvaart - Coevorden: De dienstregeling van de NS sprinter Zwolle - Groningen verandert. De dienstregeling van lijn 30 en 129 worden hierop aangepast. Hierdoor blijft de bus in 2022 aansluiten op de trein in Hoogeveen. Ook blijft de onderlinge aansluiting tussen bus 30 en 129 in Lutten behouden. Het nadeel van deze verschuiving is dat de aansluiting van lijn 129 op de trein in Coevorden vervalt.

Scholierenlijnen

Vanaf 12 december gaan de scholierenlijnen 604, 629, 640, 664, 686 en 687 weer rijden. De scholierenlijnen 600, 601, 602, 609 en 649 rijden, net zoals nu, ook in 2022 niet. Op deze routes bieden de reguliere buslijnen een goed alternatief waar scholieren gebruik van kunnen maken.

Een bus op station in Hengelo. (Foto: Keolis)

Belangrijkste wijzigingen Twente

Hengelo:

Lijn 10 Veldwijk - Station: de bus gaat vaker rijden en de route wordt groter. Hierdoor wordt een groter deel van Hengelo bediend met de bus. Voortaan rijdt lijn 10 ’s ochtends vanaf station Hengelo via bedrijventerrein Twentekanaal naar Waarbeek en vervolgens de route door Veldwijk. ’ s Middags rijdt de bus de route andersom. Hierdoor krijgen medewerkers van bedrijventerrein Twentekanaal Zuid de mogelijkheid om met de bus naar het werk te gaan. Daarnaast is attractiepark de Waarbeek voortaan per bus bereikbaar. In verband met de vernauwing van de straten in de wijk Veldwijk Zuid, vervalt halte Jasmijnstraat.

Lijn 12 Gezondheidspark - Groot Driene: op dit moment rijdt de bus van 19:00 tot 23:30 uur 2x per uur via Gezondheidspark en van 19:00 tot 22:00 1x per uur via Groot Driene. Terwijl er juist meer reizigers via Groot Driene reizen. In 2022 rijdt lijn 12 ’s avonds 1x per uur via Gezondheidspark en via Groot Driene. Daarentegen rijdt de bus voortaan langer door, tot ongeveer middernacht. Hierdoor blijft de bus in 2022 ongeveer evenveel uren rijden als in 2021.

Streeklijnen

Lijn 53 Hengelo - Eibergen: in 2022 rijdt alleen lijn 53 nog tussen Haaksbergen/ Eibergen en Hengelo. Dat is duidelijker voor reizigers. Tijdens schoolperiodes gaat lijn 53 in de spits vaker rijden, namelijk 4x per uur.

Lijn 59 Tubbergen - Hengelo: de bus rijdt voortaan enkel nog tussen Tubbergen en Hengelo. Dat is duidelijker voor reizigers. Tijdens schoolperiodes rijdt de bus voortaan de hele dag 2x per uur.

Lijn 96 Rijssen - Nijverdal: De bus rijdt voortaan één keer per uur in plaats van twee keer per uur. Wel sluit de bus in Nijverdal beter aan op de Intercity naar Zwolle. In Rijssen ontstaat een nieuwe verbinding, omdat de bus voortaan in Rijssen aansluit op buslijn 95.

Er wordt nog onderzocht of er een nieuwe buslijn moet komen in Almelo, richting Businesspark XL.