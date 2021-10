'Bonnie & Clyde' die in Enschede man neerschoten zijn inspiratie voor nieuwe serie

Dilan Yurdakul (30), bekend geworden door 'Goede Tijden, Slechte Tijden', heeft de hoofdrol te pakken in de serie. Haar tegenspeler is Yannick Jozefzoon. Dilan heeft de verhaallijn van de serie zelf bedacht.

Afpersing, bedreiging, diefstal met geweld, poging tot doodslag en poging tot moord; het is het rijtje misdaden waarvan gangsterduo Merve B. en Marco van der P, alias Bonnie & Clyde, werd verdacht. In februari 2014 trokken de twee samen door Nederland en lieten een spoor van geweld en vernieling achter in Enschede, Meppel, Echten en Lage Mierde. In Enschede schoten ze op een camping een gast neer en mishandelden een andere gast. Daarna gingen ze ervandoor, gijzelden in het buitengebied van Enschede urenlang grootouders en hun twee kleinkinderen, mishandelden de grootmoeder en ontvoerden de vader. Hij werd later in Duitsland uit de auto gezet. Het duo vluchtte vervolgens verder Duitsland in. De klopjacht eindigde in het Duitse Schwerte waar ze konden worden gearresteerd.