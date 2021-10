Kampen benadrukt inclusiviteit op meerdaags festival

De kersverse nieuwe burgemeester van Kampen, Sander de Rouwe opent in de bibliotheek de 'human library'. Dit fenomeen, dat ooit in Denemarken ontstond, nodigt mensen uit om 'levende boeken' te lenen. Een ander woord voor in gesprek gaan met mensen die je wellicht eerst een 'label' opplakt: transgender, vluchteling, ex-gevangene, wijkagent.

Het zijn 'titels' eigenlijk, waar een heel verhaal achter zit. Een echt mens. "Je hebt meteen een vooroordeel bij zo iemand. Door bij de Human Library met iemand in gesprek te gaan en vragen te stellen, leer je die vooroordelen door te prikken."

Gesprekken

Bij Quintus organiseert Emil de Boer persoonlijke gesprekken tussen mensen die iets over zichzelf willen delen. De gesprekken zijn niet openbaar om de setting voor de deelnemers zo veilig mogelijk te maken.

"De gesprekken zijn manieren om wat over elkaar te weten te komen. Het is een beginnetje van wellicht iets groters", zegt De Boer. "Het gesprek kan over van alles gaan. Iets wat je ziet of juist niet. Bij mij is dat een hersenbloeding." De Boer wil in de toekomst dit soort verhalen verweven in een theatervoorstelling.

Ervarium

Op het Van Heutzplein is ondertussen het 'Ervarium' bezig. Hier kan je een geblindeerde bril opzetten en dan met een stok leren lopen. Om zo even te ervaren hoe dat is. En om misschien ook te snappen waarom je bijvoorbeeld niet overal op straat je fiets achter moet laten. Liselotte heeft zojuist de blinde bril opgehad. "En ik heb in een rolstoel gezeten. Ik vind dat echt heel interessant om te weten hoe dat is, hoe mensen zoiets ervaren."

Voor de deelnemers is de beperking uiteraard vrijwillig en tijdelijk. Maar het is in elk geval een stap naar elkaar toe, wat het doel is van het festival.