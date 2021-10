Verdachte Almelose 'Parkmoord' blijft achter tralies

De Almeloër die anderhalve week geleden werd aangehouden voor het doodsteken van een 54-jarige plaatsgenoot in het Schelfhorstpark, blijft tot aan zijn eerste openbare rechtszitting achter tralies. Dat heeft de rechtbank vandaag besloten. In de tussentijd heeft de politie tijd om extra onderzoek te doen in de zaak, die in de volksmond 'Almelose Parkmoord' is gaan heten.

De 29-jarige verdachte, een tattoo-artist, werd de ochtend na de fatale nacht opgepakt in zijn woning aan de Boddenstraat. Hij is een bekende van politie en justitie. Al meerdere keren stond hij voor de rechter, waaronder voor mishandelingen. Veel omstanders noemen hem een heethoofd.

Stoepborden

Wat de relatie met het slachtoffer precies is geweest, is (nog) niet duidelijk. De politie vraagt via stoepborden om meer informatie over de fatale steekpartij. De borden zijn in winkelcentrum De Schelf neergezet, niet ver van het Schelfhorstpark. Er wordt gevraagd of mensen op 24 september, de dag van het steekincident, iets hebben gezien of gehoord dat van belang kan zijn in het onderzoek.

Voorbijgangers troffen het slachtoffer aan in het park. Zij hebben nog geprobeerd hem te reanimeren en schakelden de hulpdiensten in, maar dat mocht niet meer baten.

Veel mensen praten over het slachtoffer als een rustige, vriendelijke man. Jarenlang werkte hij bij een autobedrijf.

Serie dodelijke misdrijven

Het fatale incident was de derde in een serie dodelijke misdrijven in Almelo. Een week ervoor werden twee vrouwen omgebracht in het zogenoemde kruisboogdrama. De verdachte wordt nog altijd in coma gehouden, nadat hij was neergeschoten door de politie. Er bestaan grote twijfels of hij zijn verwonding overleefd. Ook al ligt in een ziekbed, hij zit officieel in voorarrest.

Een paar dagen voor het Kruisboogdrama werd een omgebrachte vrouw gevonden in de bagageruimte van een auto, geparkeerd bij het lokale ziekenhuis. Haar partner is verdachte. Die had geprobeerd zich van het leven te beroven. Ook hij zit in ieder geval vast tot aan de eerste openbare rechtszitting.