Van brandstichting verdachte eigenaar Blauwe Hand Wanneperveen vrijgelaten

Voormalig hotel De Blauwe Hand ging in vlammen op (Foto: Colin Coule)

De eigenaar van de afgebrande horecagelegenheid De Blauwe Hand in Wanneperveen is op vrije voeten gesteld. Dat antwoordt de politie op vragen van RTV Oost. Hij wordt nog wel verdacht van betrokkenheid bij de brandstichting. Het horecapand brandde deze zomer volledig af, nadat een brandbom op het dak was gegooid.

De politie heeft de eigenaar twee weken geleden aangehouden, zo onthulde RTV Oost. Dat gebeurde bij het huis van zijn vriendin in Meppel. Vorige week is hij vrijgelaten, blijkt nu. Over de achterliggende redenen laat de politie zich niet uit. Er wordt nog volop aan het onderzoek gewerkt.

Opgelucht

In de Blauwe Hand was een hotel gevestigd. Daar verbleven tijdens de brand zeven arbeidsmigranten. Ze werden gewaarschuwd door een brandalarm en konden maar net op tijd naar buiten. De uitbaatster van het hotel reageerde bij RTV Oost opgelucht dat de eigenaar van het pand was opgepakt.

Kort voor de brand had de uitbaatster te horen gekregen dat ze uit het pand moest. De eigenaar was zijn hypotheekverplichting niet nagekomen. De Blauwe Hand zou worden geveild.

Witte Corsa

Vrijwel iedereen in het dorp vermoedde direct al dat de eigenaar achter de brand zat, "om verzekeringsgeld op te strijken". Hij zou al vaker betrokken zijn geweest bij soortgelijke branden.

Vlak voordat de brand uitbrak in Wanneperveen reed een auto, een witte Opel Corsa, vanaf het pand richting Meppel. Volgens bronnen staat zo'n auto vaak geparkeerd bij de vriendin van de verdachte. De auto is in beslag genomen.

Andere betrokkenen melden een geluidsfragment te hebben, waarop te horen is dat de eigenaar een opdracht verstrekt om De Blauwe Hand in de fik te steken.

Van Gogh

Twee weken geleden, precies op de dag dat hij werd verhoord, is de Wannepervener door het gerechtshof veroordeeld, omdat hij een schilderij met valse papieren voor 15 miljoen euro wilde verkopen als een echte Van Gogh. Hij moet er vijf maanden de cel voor in. Het OM had bijna een jaar geëist.