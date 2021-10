Eeuwenoud dorp Usselo maakt zich op voor tweede jeugd: nieuw dorpshart en florerende school

Jarenlang maakten de Usseloërs zich grote zorgen omdat ze vreesden opgeslokt te worden door grote buurman Enschede. Alles werd uit de kast gehaald om dat te voorkomen. Zo werd onder meer de Usseler Es, waar ooit prehistorische opgravingen werden gedaan, in de strijd geworpen. Dit fraaie landschap mocht nimmer verloren gaan, zo hekelden de criticasters de vermeende expansiedrift van Enschede.

Tweede jeugd

Maar zie hier: anno 2021 maakt Usselo zich op voor z'n tweede jeugd. Usselo kent een lange geschiedenis. Zwierven er in de Steentijd al mensen door de omgeving, in 1188 werd er een eerste nederzetting gesticht: Oslo, wat later veranderde in Usselo.

Jarenlang was het een drukte van belang in het dorp omdat de veel bereden N18 dwars door het dorp sneed. Maar met de komst van de nieuwe N18 is het vandaag de dag een stuk rustiger.

Op dit moment wordt de oude N18 verkeersluw gemaakt en maakt Usselo een sprong terug in de tijd als het dorpshart wordt opgeknapt.

Of het door dorpelingen zo felbegeerde dorpspleintje er komt, is nog onbekend. Maar wel is duidelijk dat het asfalt ruim baan moet maken voor nostalgisch ogende klinkers, waarmee Usselo een brink-achtige uitstraling krijgt.

Dorpsschool

Waar het al die jaren nooit aan heeft ontbroken in Usselo is onderwijs. In 1766 al verrees hier het eerste schoolgebouw.

Nu, 255 jaar later, is de school nog altijd springlevend. Zij het dat die op een andere locatie is gevestigd. "De vierde plek om precies te zijn", vertelt leerkracht Sebile Temel. Het huidige schoolgebouw obs Molenbeek locatie Usselo bestaat dertig jaar.

Veel veranderd

En waar in menig dorp de lokale school de deuren moet sluiten, heeft Usselo altijd onderwijs gehouden. Al is er met name de laatste vijf jaar op onderwijsgebied wel veel veranderd, aldus leerkracht Sebile. "We geven nu les volgens een vernieuwd onderwijsconcept. Met als basis de driehoek ouders, school, leerlingen. Uitgangspunt is dat we iedereen op het eigen niveau laten werken om zo het maximale uit onze leerlingen te halen. We leren van en mét elkaar."

'Hart voor elk kind'

Rond het jubileum is een hele feestweek opgezet, waarbij de scholieren allerlei activiteiten ondernemen.

Met als een van de hoogtepunten het cadeau dat de leerlingen komende vrijdag aan de school aanbieden. Sebile Temel daarover: "Dat geheimpje kan ik alvast wel verklappen. Het wordt een stiepel (gevelteken, red.) in de vorm van een molen en een beek met een hart. Om aan te geven dat we een hart hebben voor elk kind op De Molenbeek."