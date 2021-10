Vondst van granaat in buitengebied Enschede leidt tot vragen

In 2019 werden er al eens brisantgranaten gevonden. Ook die werden, net als vandaag met een granaat gebeurde, afgeleverd bij het afvalbrengpunt in Enschede-Zuid.

De PVV wil van het gemeentebestuur van Enschede weten of zij op de hoogte is van de aanwezigheid van oorlogswapens in de grond en hoe vaak er daar in de afgelopen jaren wapens zijn gevonden. Daarnaast wil de partij dat het terrein hermetisch wordt afgesloten, zodat voorbijgangers en kinderen geen risico lopen.

Kinderen en wapens

De partij ziet het als een taak van de gemeente om de veiligheid in het gebied te vergroten. "De granaat is gevonden door een volwassen persoon, die vervolgens de granaat heeft ingeleverd bij de gemeente. We moeten er niet aan denken dat kinderen deze wapens gaan zoeken en vinden", aldus Elferink, die wil weten wat en de gemeente er aan gaat doen om de veiligheid op dit terrein, dat vrij toegankelijk is, te verhogen.

Daarnaast vermoedt de partij dat de grond in de omgeving niet alleen vervuild is met wapentuig. "In de jaren negentig is er vanuit het vliegveld met kerosine vervuilde grond hier naar toe gebracht", zegt Elferink. Dat verklaart volgens hem ook de vondst van de granaten. "In de grond onder het terrein rond het vliegveld Twente worden wel vaker bommen en granaten gevonden. Als zo'n stuk dan wordt afgegraven, is het niet zo raar dat er ook granaten mee zijn gekomen."

Rutbeek

In de omgeving van de Ontginningsweg was in de jaren zestig een vuilnisbelt. Die is nu afgedekt met groen, maar dat verhult ook wat er mogelijk in de bodem zit. "Wij zijn al langer bezig in de omgeving om mensen die hier al langer wonen te vragen wat er gestort is." Daarbij verwijst Elferink naar de mogelijke gevolgen voor het milieu. "Het Rutbeek ligt hier vlakbij en wat doet dat met grondwater?"

Elferink wil van de gemeente Enschede horen hoe sterk vervuild de grond is. De PVV stelt in haar vragen dat de gronden rondom deze vuilnisbelt dermate vervuild zijn dat er geen voedsel mag worden verbouwd voor menselijke consumptie. Elferink wil weten of er al eens grondmonsters zijn genomen.

Hek

De oplossing op de korte termijn is volgens Elferink niet zo moeilijk. "Er ligt hier troep. Het moet worden afgezet met een hek zodat mensen er niet bij kunnen komen."