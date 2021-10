"Politie kreeg geen melding van vondst granaat in buitengebied"

Volgens de politie is er de afgelopen weken geen melding binnengekomen van de vondst van een granaat in de omgeving van de Ontginningsweg in het buitengebied van Enschede. Dat meldt de de politie na eerdere uitlatingen van een woordvoerster van Twente Milieu.

Bij het afvalbrengpunt in Enschede-Zuid werd vandaag een granaat gebracht. Volgens de woordvoerster van Twente Milieu had de man die de granaat afleverde gezegd dat hij de vondst van de granaat enkele weken geleden al had gemeld bij de politie. Omdat die nog steeds niet had gereageerd op de melding was de vinder er zelf mee naar het afvalbrengpunt in Enschede gegaan.

Daar had de vinder de granaat afgeleverd bij het klein chemisch afval, waarna medewerkers van het afvalbrengpunt direct de politie belden.

Niet aan de wandel

Een woordvoerster van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie zegt dat bij de vondst van een bom of granaat altijd de politie gebeld moet worden. Het is zeker niet de bedoeling dat de vinder er mee aan de wandel gaat, bijvoorbeeld naar een afvalbrengpunt.

Dat is in dit geval niet gebeurd, aldus een woordvoerder van de politie die de systemen van de politie er op heeft nageplozen. "Wij krijgen wel vaker een meldingen dat er een granaat is gevonden. Dat soort meldingen volgen wij altijd op, maar deze melding kunnen wij niet vinden."