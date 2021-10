Werkende armen in Overijssel: "Dit zou in Nederland toch nooit gebeuren?"

In Overijssel zijn Almelo, Deventer, Enschede en Hengelo de vier gemeenten met het hoogste aandeel arme mensen. Ongeveer een derde van hen heeft werk, maar leeft desondanks in armoede. De Sociaal Economische Raad (SER) meldde recent dat 220.000 mensen weliswaar inkomsten uit werk hebben, maar toch onder de armoedegrens leven.

'Arbeidsmarkt werkt niet voor iedereen'

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: "De SER verkenning bevestigt wat wij al lang in de dagelijkse praktijk zien en horen. Groepen werkenden komen in de knel doordat de lonen te laag zijn en hun contracten te onzeker. De arbeidsmarkt werkt lang niet voor iedereen even goed en zorgt er voor dat een grote groep mensen arm is en blijft."

FNV herkent drie groepen werkenden die veel risico lopen op armoede: mensen van wie het uurloon te laag is, mensen die veel uur beschikbaar moeten zijn om een parttimebaan te vervullen en zzp’ers van wie de positie niet sterk genoeg is om een goed uurtarief uit te onderhandelen.

Drie banen en nog geldproblemen

Enschede is in Overijssel de gemeente met het grootste aandeel mensen dat in armoede leeft. PvdA-raadslid Rienke Hofman-Bijlstra kent de verhalen van de werkende armen zoals de mensen die in deze situatie zitten worden genoemd. "Het is niet iets waar mensen mee te koop lopen, maar soms spreek ik mensen die gigantisch aan het sappelen zijn. Die twee of drie banen hebben en aan het einde van de maand toch niet rond kunnen komen."

In haar eigen familie- en kennissenkring kent ze mensen met een baan die niet rond kunnen komen. Soms maakt ze geld over, bijvoorbeeld naar een vriendin met een vaste parttimebaan die in een voor haar te dure particuliere huurwoning woont.

'Dit kon toch niet in Nederland?'

RTV Oost vroeg mensen in Zwolle naar hun mening over de werkende armen. Een Zwollenaar die zelf een uitkering heeft, noemt de situatie verschrikkelijk. "Ooit hadden we het idee dat dit in Nederland nooit zou gebeuren. Ik hoef alleen maar naar mezelf te kijken. Ik leef van een uitkering. Het is moeilijk rondkomen. Als je dan hoort dat de energierekening omhoog gaat en alle dagelijkse boodschappen duurder worden, dan is het moeilijk."

De man hoort bij een groep die ook bij vakbond FNV in beeld is: ouderen met een uitkering of een klein pensioen en mensen in de participatiewet. Kitty Jong: "Als pensioenen eerder geïndexeerd worden en mensen in de participatiewet iets kunnen bijverdienen zonder dat ze op hun uitkering gekort worden, is dat al stap vooruit."

Gas en elektriciteit

De Zwollenaar met een uitkering kijkt er niet van op dat er landelijk 220.000 mensen met een betaalde baan zijn die het financieel heel erg zwaar hebben. "Meestal houd ik aan het einde van de maand een paar dagen over zonder geld. En dan doe ik geen gekke dingen. Er gaat zoveel geld op aan de ziektekostenverzekering en gas en elektriciteit. In Den Haag plagen ze elkaar de hele dag, ik vraag me af of ze voor ons bezig zijn. Ik zie het helemaal fout gaan voor een heleboel mensen."

"Ik werk met kinderen van gezinnen die amper tot geen eten tot hun beschikking hebben", zegt een vrouw die een eigen praktijk voor kindertherapie heeft. "Als ik kinderen van deze ouders in mijn praktijk krijg, zorg ik er altijd voor dat ik eten en drinken klaar heb staan. Dat is heel schrijnend, maar dit is wel wat er gebeurt. Vanuit de overheid moet dit aangepakt worden op een grootschalige, snelle manier."

Geen kinderfeestje

Verschrikkelijk is ook het woord dat als eerste opkomt bij een vrouw die zelf ook mensen in haar omgeving kent die niet voldoende verdienen om maandelijks rond te kunnen komen. "Ik zie dat ze het moeilijk hebben. Dat hun kinderen bijvoorbeeld niets kunnen krijgen met kerst, sinterklaas of een verjaardag. Dat er geen kinderfeestjes worden gegeven. Dat soort zaken."

Een vriendin van haar vindt dat er een basisinkomen moet komen voor iedereen. "Daar ben ik het wel heel erg mee eens. Als iedereen genoeg inkomen heeft om rond te kunnen komen, dan komen mensen in hun kracht te staan en kunnen ze de maatschappij ondersteunen."