Topdrukte bij Overijsselse isolatiebedrijven: mensen willen besparen op hoge stookkosten

Dat merkt ook het bedrijf Thermo Solutions. Zij isoleren huizen door isolatieschuim in de spouw te spuiten. Het bedrijf telt zo'n vijftig werknemers en verwacht dit jaar acht- tot tienduizend huizen te isoleren. "We merken wel dat we drukker zijn, maar dat zijn we eigenlijk de laatste jaren al", vertelt directeur Robin Schippers terwijl zijn collega's gaten in de voegen van de buitenmuren boren om het schuim in de spouw te kunnen spuiten.

"We werken van onder naar boven, zodat we de hele muur kunnen vullen. Er zitten rietjes in de gaten, als die beginnen te trillen, weten we dat het schuim tot die hoogte is gekomen", legt Schippers uit.

Najaarspiek

Stichting Duurzaam Thuis Twente stelt dat er in het najaar en tijdens de winter er altijd een isolatiepiek is. Daarom is de vraag in hoeverre die stijgende vraag te koppelen is aan uit de pan rijzende energieprijzen. "Wij verwachten wel dat mensen er door de stijgende energieprijzen mee bezig zijn. Dit is nu wel onderwerp van gesprek bij onze wooncoaches, die bij mensen thuiskomen voor een gesprek over energie, wooncomfort en besparing. Vaak is het financieel gedreven dat mensen hun huis gaan isoleren. Mensen willen die energierekening naar beneden brengen."

"Door hoge energieprijzen worden mensen wakker geschud", stelt Henk ter Harmsel van Pluimers Isolatie. "Wij zien een toename van het aantal aanvragen met ongeveer een kwart."

Subsidies

Toch is die stijgende vraag ten opzichte van een jaar geleden opmerkelijk te noemen. Toen waren er namelijk tijdelijk meer subsidies beschikbaar om huizen te verduurzamen, maar de isolatiebedrijven hebben het dit jaar drukker. Merkt ook Ton Willemsen, eigenaar van Tonzon. "Nu hebben we twintig procent meer klussen dan vorig jaar." Hij is ervan overtuigd dat het kostenplaatje daaraan bijdraagt. "Dat heeft zeker een verband met de stijgende gasprijzen. Klanten zien dat besparen op energiekosten nu loont."

Isolatiebedrijven zijn niet bang zonder werk te komen als de energieprijzen weer wat dalen. Zij verwachten dat de energietransitie hen nog veel meer werk oplevert.