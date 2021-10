Van file-optimisme is niets meer over bij deze verkeerspsycholoog: "Sterker, het wordt alleen maar drukker"

"Teleurstelling overheerst", zegt Tertoolen. "Tijdens corona hebben we geleerd dat thuiswerken prima kan. Je kunt productief zijn en ook veel beter je tijd indelen, waardoor je niet in de file hoeft te staan."

Hoop op beter

Tertoolen had hoop; nu we over de thuiswerkdrempel zijn gestapt, kunnen we beginnen aan een 'nieuw normaal' op de weg. Gewoon thuiswerken, of gedeeltelijk thuiswerken, en daarmee de drukte spreiden.

Maar helaas. Het thuiswerkadvies is amper vervallen, of half Nederland staat weer vast. Cijfers van vanochtend: ongeveer 554 kilometer file, verdeeld over 116 files. Het was de drukste ochtendspits van het jaar.

In onze provincie was vooral de Twentenaar de pineut met lange files in op de A1 bij Hengelo-Oost en tussen Oldenzaal en Hengelo.

Bij Hengelo stond het verkeer weer muurvast (Foto: News United / Jori Heinen)

Tertoolen heeft geen medelijden met de filerijders die ook thuis kunnen werken. "Eigen schuld, dikke bult. Als je goed managet, kunnen files gewoon weg zijn. Maar helaas, we zijn gewoontedieren en vallen terug in oude patronen."

"Tuurlijk, op je werk is een speciale dynamiek. Je wil je collega's ontmoeten en flauwe grappen delen bij het koffiezetapparaat", zegt de verkeerspsycholoog. "Maar de werkgever kan ook zeggen: begin je werkdag thuis en kom rond elf uur hier naartoe."

Benzineprijs

Nog een tegenvaller: we laten ons schijnbaar niet ontmoedigen door de benzineprijs, die maar blijft stijgen. Inmiddels betaal je rustig twee euro voor een liter. "Dat zou een zogenaamde psychologische grens zijn, die twee euro. Maar als de prijs langzaam toeneemt, accepteren we het kennelijk."

We lijken niet onder de indruk van de benzineprijs (Foto: ANP / Robin Utrecht )

En zo blijft er weinig over van het optimistische toekomstbeeld van Tertoolen. Sterker nog, hij verwacht dat het drukker wordt dan voor corona. "Heel veel mensen hebben onlangs een auto gekocht, vanwege besmettingsangst in het openbaar vervoer. En als je die eenmaal hebt aangeschaft, wil je hem ook gebruiken."

Tel daar economische groei en bevolkingstoename bij op, en alles wijst er op dat we waarschijnlijk vaker en langer op de weg doorbrengen. "Ik voorzie dat we nog lang niet van files af zijn. Sterker nog, ze nemen waarschijnlijk alleen maar toe."