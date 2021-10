Vlees of vega? In Overijssel kiezen we voor vlees

Een balletje gehakt bij de aardappels, een rookworst bij de stamppot of balkenbrij op de boterham. Dat Overijsselaars van vlees houden wisten we eigenlijk wel, maar dit wordt nu ook bevestigd door onderzoek van Kieskompas en LocalFocus. Samen met de provincie Zeeland en Limburg behoort Overijssel tot de provincie met de minste vegetariërs.

Iets meer dan 3 procent van de mensen is in Overijssel is vegetarisch. Dat is de helft van het landelijk gemiddelde, dat op 6 procent zit. Voor 1 op de 5 Nederlanders is vlees of vis dagelijkse kost.

Gehaktbal versus plantaardige balletjes

We gingen de straat op in Hellendoorn om te kijken of we vegetariërs konden vinden. Maar dat bleek lastiger dan gedacht. Een vaak gehoord antwoord: "Wat de boer niet kent, dat vreet 'ie niet."

Bekijk hieronder de reportage. Waar onder andere een man inzit die heel precies kan uitleggen waarom 'de mens' geen vegetariër is.

In Utrecht vind je de meeste vegetariërs. Bekijk hieronder de provinciale verschillen: