Minister roept Overijsselse bedrijven op die winstuitkering deden: "Betaal loonsteun terug"

Bedrijven in Overijssel die loonsteun ontvingen en vervolgens een winstuitkering hebben gedaan, zouden die loonsteun terug moeten storten. Die 'morele oproep' doet demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) aan bedrijven die de steun achteraf niet nodig hadden. In Overijssel kregen onder meer Grolsch en Scania miljoenen euro's aan loonsteun, terwijl hun moederbedrijven recent forse winstuitkeringen deden.

Bedrijven die vorig jaar aan het begin van de coronacrisis hun omzet zagen teruglopen, konden een beroep doen op loonsteun. Doel van die zogenoemde NOW1-regeling was om faillissementen te voorkomen en daarmee werkgelegenheid te behouden.

Van de regeling werd ook in Overijssel massaal gebruik gemaakt. Zo kreeg vrachtwagenbouwer Scania uit Zwolle 4,8 miljoen euro aan loonsteun en ontving Grolsch tijdens de eerste periode bijna drie miljoen euro. Toch keerden de moederbedrijven van die firma's beiden recentelijk honderden miljoenen euro's aan winst uit.

Morele oproep

Dat is overigens niet verboden: de eerste NOW-regeling kende geen verbod op bonussen en het uitkeren van dividend. "Dat was vanwege het snelle handelen in de crisis. Bij daaropvolgende regelingen gold er wel een dividendverbod", zegt een woordvoerder namens demissionair minister Koolmees. "Maar de minister heeft de afgelopen anderhalf jaar wel veelvuldig de morele oproep aan bedrijven gedaan om de loonsteun alleen aan te vragen als het écht nodig was."

We doen de morele oproep aan bedrijven om de subsidie terug te betalen, als de steun niet nodig was Demissionair minister Wouter Koolmees

Controle door UWV

Het UWV werkt momenteel aan de definitieve berekening van de loonsteun die tijdens de eerste coronaperiode is uitgekeerd. Het is daarbij niet uitgesloten dat bedrijven hun loonsteun alsnog (deels) terug moeten storten. "Bij grote bedragen is een accountantsverklaring nodig. Op basis van die verklaring stelt het UWV de definitieve subsidie vast", aldus het ministerie.

Uiterlijk eind deze maand wordt de definitieve loonsteunuitkering vastgesteld. Daarbij wordt volgens de minister onder meer gekeken naar het omzetverlies van een bedrijf. "Ook hierbij doet het kabinet een morele oproep aan bedrijven om de subsidie terug te betalen als de steun achteraf gezien niet nodig was, ook als bedrijven er wel recht op hebben. Er zijn ook bedrijven die dat doen", zegt de minister via zijn woordvoerder.

Beddenfabrikant Auping uit Deventer volgde dat voorbeeld eerder al en betaalde ruim een miljoen euro aan staatssteun terug.

Grijstinten

Hoewel Koolmees aangeeft niet op specifieke bedrijven in te willen gaan, benadrukt hij wel dat er ook 'grijstinten' zijn. "Het is niet altijd zeker dat banen behouden zouden zijn zonder de subsidie, ook als het eindresultaat in 2020 positief is. Over die grijstinten en de afwegingen van bedrijven voert de minister momenteel gesprekken."