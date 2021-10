Hogeschool Windesheim en Viaa gooien hoge ogen in Keuzegids 2022: "Groot compliment"

Hogeschool Windesheim in Zwolle is door de Keuzegids hbo 2022 uitgeroepen tot een van de beste grote hogescholen in Nederland. Alleen Avans Hogeschool werd beter beoordeeld. Ook hogeschool Viaa in Zwolle gooit hoge ogen: in de categorie middelgrote hogescholen behaalde de opleider een tweede plek.

De Keuzegids, die vandaag is verschenen, geeft onafhankelijk advies en beoordeelt en vergelijkt de kwaliteit van hbo-opleidingen. Dat doen ze aan de hand van een enquête, waarin studenten hun mening geven over hun studie op het gebied van inhoud, docenten, toetsing, sfeer en de voorbereiding op de loopbaan.

Grote hogeschool

Hogeschool Windesheim, met locaties in Zwolle en Almere, is opnieuw tweede geworden in de categorie grote hogescholen. Studenten waren vooral enthousiast over de opleidingen elektrotechniek, leraar natuurkunde, logopedie en ruimtelijke ontwikkeling. "Een fantastische pluim voor alle collega’s", reageert bestuursvoorzitter Henk Hagoort.

De studenten waren vooral positief over de docenten en de sfeer. Ook zeggen ze dat ze zich veilig voelen en zichzelf mogen zijn op de hogeschool. "Op Windesheim streven we ernaar dat iedere student zich welkom voelt. Dat we onze ambitie op deze manier bevestigd zien door onze studenten, is een groot compliment."

Hogeschool Saxion met vestigingen in Enschede en Deventer behaalde een achtste plek

Middelgrote hogeschool

In de categorie middelgrote hogeschool behaalde Viaa in Zwolle een tweede plek. "Dat we ook dit jaar opnieuw mooie resultaten behalen in de Keuzegids hbo 2022 is voor ons een bekroning op een jaar van opleiden, waarin veel door corona anders ging dan anders. Het is mooi dat studenten ons daarom waarderen", reageert bestuurder Dirk Wakker.

De opleiding verpleegkunde staat - voor het negende jaar op rij - met een score van 8.9 op de eerste plek. Er is bijvoorbeeld weinig studievertraging. Ook de opleidingen social work en pabo werden erg goed gewaardeerd: studenten zijn vooral erg tevreden over de voorbereiding op hun loopbaan.

Hogeschool KPZ in Zwolle werd niet meegenomen in deze categorie, omdat er alleen scholen zijn opgenomen die minimaal vier opleidingen in twee verschillende vakgebieden aanbieden.

Associate degree en particuliere scholen

Al langere tijd is er een extra onderwijsvorm tussen mbo en hbo: de associate degree (Ad). Deze opleidingen worden steeds populairder, zo begonnen er het afgelopen studiejaar 20 procent meer studenten aan een voltijd-Ad. Ook bij deze onderwijsvorm gooide Windesheim hoge ogen: in deze categorie behaalde de school ook een tweede plek.

Ook keek de Keuzegids naar de particuliere hogescholen, waar hogeschool Tio, met een vestiging in Hengelo, onder valt. De school krijgt, samen met vier andere particuliere instellingen, het predicaat uitmuntend in de sector economie en bedrijf. Vorig jaar werd de school uitgeroepen tot beste kleine hogeschool van Nederland.