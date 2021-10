Bijzonder: parkiet van Jeffrey Hoogland ontdekt brand in ouderlijk huis Nijverdal

Jos en Ans Hoogland lagen goed en wel in bed om te gaan slapen, maar daar dacht de parkiet van Jeffrey anders over. Het vogeltje had het hoogste woord en fladderde als een wilde door zijn verblijf. Reden voor Jos Hoogland om eens bij de vogel te gaan kijken. De reden voor de drukte van de vogel werd al snel duidelijk: er was brand ontstaan in de garage en de vogelkooi stond vol in de rook.

De schade door de brand is groot (Foto: SPS Media)

De brand is vermoedelijk ontstaan bij de carport van de woning en overgeslagen naar de garage. In de garage stonden een aantal crossmotoren. Deze raakten zwaar beschadigd. De brandweer heeft een aantal gasflessen en jerrycans uit voorzorg naar buiten gebracht en gekoeld.

Reddende engel

Een dag later is Ans Hoogland nog steeds onder de indruk van de brand. 'Vandaag komt er iemand van de verzekering om de schade op te nemen. En er zal ook nog iemand komen om de boel alvast wat af te dekken. Wij mogen voorlopig nog niks doen, dus de boel ligt er nog net zo bij als vannacht.'

Dat de brand is ontdekt door de parkiet, vindt ze ook wel bijzonder: "Mijn man ging bij het beestje kijken omdat ie zo druk aan het fladderen was. Moet je nagaan als 'ie dat niet had gedaan."

De parkiet maakt het overigens goed.