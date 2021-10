Aanbod koopwoningen in zuidwest Overijssel met bijna de helft afgenomen

De krapte op de woningmarkt leidt wederom tot hogere prijzen. De gemiddelde verkoopprijs van een bestaande woning is landelijk €419.000,- een stijging van 19,2 procent ten opzichte van een jaar geleden.

In totaal werden er in het derde kwartaal ruim 32.000 woningen verkocht, bijna 29 procent minder dan in het derde kwartaal van 2020. Het laagste aantal in zes jaar. In Zeeuws-Vlaanderen daalde het aantal transacties het hardst, met 45 procent. Ook in Zuidwest-Overijssel en Alkmaar en omgeving was de daling van het aantal verkochte woningen bijna 40%.

Er zijn veel mensen uit de Randstad die door corona thuis kunnen werken en nu rust en ruimte zoeken. Harm Jan Bronsvoord, makelaar in Deventer

Kopers uit Randstad

Makelaar Harm Jan Bronsvoord in Deventer verklaart de daling aan de hand van een aantal factoren. "Er zijn veel mensen uit de Randstad, die tijdens corona rust en ruimte opzoeken. Deventer en omgeving is een aantrekkelijk alternatief. Deze mensen kunnen veelal hun huis in het westen goed verkopen en hier iets moois voor terugkopen. Het is niet zelden dat ze dan overbieden om kans te maken", zegt Bronsvoord.

Een tweede oorzaak is volgens Bronsvoord dat er voor een grote groep die wil doorstromen er geen of weinig aantrekkelijk aanbod is. "De prijzen zijn zo hoog en er moet bijna altijd overboden worden. Door die grote onzekerheid of je wel of niet een nieuwe woning kunt bemachtigen blijven mensen zitten en droogt de markt op", zegt Bronsvoord.

Makelaar Harm Jan Bronsvoord (Foto: Bronsvoord makelaardij)

Omgekeerde Open Huizen Dag

Het betekent voor makelaars harder werken om hun etalages gevuld te krijgen. De NVM Open Huizendag van afgelopen weekend kende daarom een geheel andere opzet dan voorheen.

Daar waar de Open Huizen Dag bedoeld was om potentiële kopers over de streep te trekken, konden aspirant huizenverkopers nu vrijblijvend een makelaar op bezoek krijgen voor gratis advies.

Bronsvoord kent geen makelaars die door de krapte in de problemen komen. "Als makelaars zijn wij hier op voorbereid. Tijdens de vorige crisis viel het mij al op dat eigenlijk alle makelaars wel overeind bleven. Bovendien doen wij ook nog veel taxaties waardoor wij een inkomstenstroom houden", zegt Bronsvoord.

Het is van belang om kopers attent te maken op de daadwerkelijke waarde van de woning. Onno Hoes, voorzitter NVM

'Stop met overbieden'

Voorzitter Onno Hoes van de makelaarsvereniging NVM roept mensen op om niet meer te overbieden. "Je moet je afvragen; is het bedrag nog financierbaar. Want hou ik mijn baan nog? Of wat als ik in een scheiding kom?"

"Het is van belang om kopers attent te maken op de daadwerkelijke waarde van de woning, zodat ze niet veel te veel betalen en het huis later voor veel minder geld moeten verkopen", zegt Hoes.

'Ooit komt er een daling'

Ook volgens makelaar Bronsvoord zal er een tijd komen dat de prijzen niet meer zo hard gaan stijgen of zelfs dalen. "We zien nu in China dat er een vastgoedreus op omvallen staat, wat betekent dat voor de economie? We weten dat de prijzen een keer gaan dalen, alleen niet wanneer".

Bronsvoord raadt aan om alleen met eigen geld te overbieden. "Voor de hypotheek bij de bank moet een woning getaxeerd worden naar marktwaarde en dat is niet perse de prijs die jij er voor over hebt".