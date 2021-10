Bierbrouwers verbaasd over opmerking ministerie over 'geen sterke lobby': "Erg opvallend"

Jos Oostendorp, voorzitter van de branchevereniging voor onafhankelijke bierbrouwers, noemt de passage "opvallend". De opmerking staat in een notitie die door ambtenaren van het Ministerie van Financiën aan de Staatssecretaris van Financiën, Hans Vijlbrief, is verstuurd.

Het wetsvoorstel voor vernieuwde alcoholaccijnzen leidt tot protest onder lokale bierbrouwers in Overijssel, zo meldde RTV Oost vanochtend.

Het lagere accijnstarief voor kleine brouwers verdwijnt. Daarnaast wordt de hoogte van de accijnzen voortaan vastgesteld aan de hand van het alcoholpercentage. Uit onderzoek blijkt dat kleine brouwers daardoor gemiddeld 25 procent meer accijnzen moeten betalen en die zijn daar alles behalve blij mee.

"Intern wel besproken"

De opmerkelijke passage over de zwakke lobby van de brouwers helpt daarbij niet. In de notitie waarin de opmerking staat, worden allerlei afwegingen rondom het wetsvoorstel genoemd. Zo wordt uitgebreid ingegaan op onder meer het creëren van een gelijk speelveld tussen bierbrouwers en producenten van andere dranken.

De laatste 'bullet' gaat over de mogelijke weerstand vanuit kleine bierbrouwers:

"Mogelijk leidt het voorstel tot afschaffen van het verlaagd tarief voor kleine bierbrouwerijen tot weerstand, dit betreft echter een kleine groep (zonder sterke lobby) en bovendien is er geen rechtvaardiging om deze groep wel een verlaagd tarief te gunnen ten opzichte van kleine producenten van andere alcoholhoudende dranken."

Het ministerie laat weten dat er uiteindelijk geen rekening is gehouden met dit punt. "Het is ook helemaal niet relevant. Blijkbaar is het intern wel besproken, daarom staat het ook in de beslisnota, maar in de uiteindelijke afweging heeft dit geen enkele rol gespeeld." Het ministerie benadrukt dat het wetsvoorstel bedoeld is om de uitvoerbaarheid te verhogen en een gelijker speelveld te creëren. "Wijnproducenten hebben ook geen verlaagd accijnstarief", aldus het ministerie.

Onenigheid over onderzoek

CRAFT, de branchevereniging van onafhankelijke bierproducenten, protesteert al enkele weken openlijk tegen het wetsvoorstel. "Kleine bierproducenten gaan gemiddeld 25 procent meer accijnzen betalen," zegt Jitse Vellenga van CRAFT, "met uitschieters tot 80 procent. Dat is ook met het ministerie besproken, maar die hebben daar uiteindelijk weinig mee gedaan. Dit is een fundamentele bedreiging voor het bierbrouwerslandschap."

De cijfers komen uit een onderzoek dat is uitgevoerd door EY in opdracht van Nederlandse Brouwers. Daaruit blijkt ook dat alle bierbrouwers - dus ook de 'grote jongens' als Heineken en Grolsch - gemiddeld vijf procent meer aan accijnzen gaan betalen. Dat terwijl het ministerie inzet op een budgetneutrale wetswijziging. Het onderzoek is niet openbaar omdat er bedrijfsgevoelige informatie in staat. De cijfers die zijn gebruikt voor de berekeningen zijn namelijk afkomstig van de bierbrouwers zelf. Om die reden mocht ook RTV Oost de berekeningen niet inzien.

Niet verifieerbaar

Het ministerie zegt het onderzoek inderdaad met de brouwers besproken te hebben. Maar, zo geeft een woordvoerder aan, het is lastig bruikbaar omdat de cijfers ook voor het ministerie niet verifieerbaar zijn. "Daarom gaan wij uit van onze eigen cijfers en berekeningen, die door het CBS zijn geverifieerd en de Europese richtlijnen volgen."

Wel zal de nieuwe accijnswet volgens het ministerie zorgen voor een verhoging van de accijnzen van kleinere brouwerijen. "Maar dat komt doordat we nu gaan rekenen op basis van het alcoholpercentage. Kleine brouwerijen maken over het algemeen iets zwaardere bieren, dus zullen ook wat meer accijnzen moet betalen. Daartegenover staat dat over lichtere en alcoholvrije bieren juist minder accijns moet worden betaald."