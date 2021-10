Kilometervreters gezocht: wie helpt transportsector uit de brand?

Je hoort het in deze tijd natuurlijk vaker. Want ook de zorg, horeca, bouw en het onderwijs kampen met een tekort aan personeel. Maar nu de economie weer aantrekt, wordt ook in de truckerswereld pijnlijk zichtbaar dat nog maar weinig mensen achter het grote stuur willen kruipen.

'Korte termijn'

Dat merkt ook Twan Mastenbroek van Mastenbroek Transport uit Hengelo. Hij nam onlangs nog iemand aan, maar heeft meer mensen nodig. "Er is overal een materiaaltekort en als er iets beschikbaar komt, dan wordt het massaal opgekocht. Dit veroorzaakt dat er op korte termijn snel om vervoer wordt gevraagd en hierdoor kan het ook drukker lijken. Eerder werd er weken vooruit gepland, dat is nu veel meer op het laatste moment."

Vos Transport uit Deventer kan het werk wel aan. "Waar elders het transport voor lange tijd stilstaat, hebben wij dit gelukkig niet", vertelt directeur Jules Menheere. Het bedrijf heeft nog geen gebrek aan mensen, maar voelt de krapte steeds meer toenemen. "Als er iemand uitvalt, is dat lastig op te vullen."

Onze verkopers liggen nu aan de ketting Leo Brant, HST Groep

In Enschede bij HST Groep is het antwoord op de vraag of zij een personeelstekort hebben kort, maar duidelijk. "Honderd punten", zegt manager Leo Brant. "Onze verkopers liggen nu aan de ketting, want we kunnen niet nog meer klanten aan. Dan komt het personeel namelijk onder druk te staan."

Transportbedrijf HST organiseert regelmatig speeddates om nieuw personeel te werven:

Oorzaak?

Het is overduidelijk dat in de transportwereld er op allerlei manieren naar geschikte mensen wordt gezocht. Nu rijst de vraag: waarom is er onvoldoende animo om chauffeur te worden? Mastenbroek heeft een vermoeden. "De jeugd van tegenwoordig wil niet meer werken met de hand voor weinig geld. Ze willen veel geld en dit komt ook door alles wat ze zien op de sociale media, de jongeren zien geld en luxe."

Menheere sluit zich daarbij aan. "Het beroep is voor jongeren minder aantrekkelijk door de regelgeving. Daarnaast is de mogelijkheid om royaal geld te verdienen niet meer wat het vroeger was."

Brant snijdt ook een andere thema aan: namelijk het imago van de branche. "Het sexyer maken van de logistiek kan meer mensen trekken." Maar de economie speelt een nog veel grotere rol. "Het volume van wat er vervoerd moet worden is enorm. En dat is zo gegroeid dat we daarin mee moeten gaan."

In het buitenland verdienen ze meer dan in Nederland Jules Menheere, Vos Transport

Buitenlandse chauffeurs

Wie op de Nederlandse snelwegen oplet, ziet dat er veel vrachtwagens met 'witte platen' rijden. Buitenlandse chauffeurs dus, maar dat is volgens Vos Transport slechts een deel van de oplossing. "Maar in het buitenland verdienen ze meer dan in Nederland."

Daarbij komt dat het Verenigd Koninkrijk, dat onlangs uit de Europese Unie stapte, weer visums gaat afgeven aan onder meer buitenlandse chauffeurs. "Dat is voor de buitenlandse chauffeurs aantrekkelijker, omdat daar beter wordt betaald."

Opleiding

Mensen uit andere sectoren naar de logistiek lokken, ook dat is een paard waar transportbedrijven op inzetten. Zo proberen de bedrijven het de zij-instromers het zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door een opleiding aan te bieden. "We zijn bezig om zij-instromers te zoeken. Ondanks dat we superactief zijn, is het niet genoeg. Het probleem groeit sneller dan de oplossing groeit", concludeert Menheere.