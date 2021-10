Sportend Enschede beleeft vliegende start met regenboog-aanvoerdersband

De actie rond de regenboogband wordt sinds enkele jaren rond coming out day gehouden. In aansluiting op deze dag - aankomende maandag - is er in de nationale sportwereld volgend weekeinde volop aandacht voor het thema gelijkheid en diversiteit. In Enschede zijn er echter de afgelopen week al allerlei activiteiten rond de zogenoemde 'regenboogdagen' gehouden. En dit weekeinde neemt Enschede voor het eerst deel aan de actie met de regenboogband.

Clubs benaderd

De Enschedese organisatie Sportaal had daartoe de afgelopen weken alle lokale sportclubs benaderd en daarbij aangegeven dat de verenigingen gratis een aanvoerdersband konden bestellen. In totaal kwamen er bijna 250 aanvragen binnen. "Een heel mooi aantal, waar we erg blij mee zijn", zegt Milou Wolterinck, woordvoerster van Sportaal.

"En ook bijzonder", aldus Wolterinck. "De aanvragen komen niet alleen van voetbalclubs. Maar ook van hockey en korfbal." Overigens trekt de Enschedese Federatie Voetbalverenigingen samen met Sportaal op gedurende de komende regenboogdagen onder het motto 'Twente houdt van jou'.

De regenboogvlag gaat in top bij de voetballertjes van LSV Lonneker. (Foto: LSV Lonneker)

Landelijk overzicht

Uit een landelijk overzicht van All Together Challenge blijkt dat zich intussen 18 sportbonden (goed voor 65 verschillende sporten) bij de actie hebben aangesloten. In totaal zijn er nu sinds de start van de actie 11.497 aanvoerdersbanden besteld.

Al zal dit aantal de komende week nog fors oplopen, zo verwacht Mark Smith, eigenaar van de Captain Armband Group, producent van de banden. "Gedurende de vijf jaar dat we dit nu doen, leert de ervaring dat de aanvoerdersband vooral in de week van het betreffende weekend pas echt in groten getale wordt besteld."

Vlucht genomen

Vooral nadat een aantal aanvoerders in het betaald en internationaal voetbal de regenboogband heeft gedragen, heeft het fenomeen met de veelkleurige aanvoerdersband de afgelopen jaren een behoorlijke vlucht genomen. Mark Smith daarover: "Voorheen was het vooral voetbal wat de klok sloeg, maar de laatste jaren zie je een sterke toename vanuit het korfbal en met name hockey."

Ook individuele sporters bestellen de band. "Onder anderen handboogschutters en kogelstoters." Opvallend is dat het aantal aanvragen van wielrenners - toch een van de grotere sporten in ons land - wat achterblijft. "Vanuit die hoek krijgen we inderdaad minder bestellingen", aldus Smith.

Korfballers

Bij korfbalvereniging KV Rigtersbleek zijn de banden intussen uitgedeeld. "Toen we ervan hoorden, hebben we ze als bestuur meteen besteld", zegt bestuurslid Gea Nijland. "Het is niet zo dat dit in de beleidspunten van de club staat ofzo, maar het is wel iets waar we als bestuur volledig achterstaan."

De aanvoerders van de korfbalteams van Rigtersbleek wordt de regenboog-aanvoerdersband omgedaan. (Foto: Rigtersbleek)

De aanvoerders wordt het overigens vrij gelaten of ze vandaag en morgen de regenboogband omgespen. "Maar tot nog toe hebben we eigenlijk alleen maar enthousiaste reacties gehad. Het is overigens de bedoeling dat de aanvoerders hun band na de wedstrijd weer inleveren zodat we bij volgende wedstrijden de aanvoerders van de tegenpartij ook een exemplaar kunnen aanbieden."