Na 9 dagen is afwijsbrief azc Azelo nog niet verstuurd: 'We zoeken juiste tone of voice'

De gemeente Borne heeft nog geen officiële afwijzingsbrief verstuurd naar het ministerie van Justitie en Veiligheid om duidelijk te maken dat er geen Afghaanse vluchtelingen welkom zijn in het voormalig asielzoekerscentrum in Azelo. "Morgen wordt de brief verzonden", verzekert een woordvoerder van de gemeente. "De tone of voice moet worden afgestemd."

Vorige week dinsdag zette de gemeenteraad een streep door het heropenen van het azc. Vanuit het ministerie was even daarvoor een dringend verzoek binnengekomen om het voormalige azc zo snel mogelijk beschikbaar te stellen voor de opvang van driehonderd Afghaanse vluchtelingen.

Het gemeentebestuur wilde het gebouw wel voor de duur van een jaar aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) verhuren, maar de gemeenteraad niet, zo bleek vorige week tijdens een chaotisch verlopen raadsvergadering.

'Tone of voice'

Waarom het meer dan een week moet duren voordat er vanuit Borne een officieel "nee" naar staatssecretaris Broekers-Knol gaat? "Er was een conceptversie van de brief, die moest nog iets worden aangepast", aldus een woordvoerder. "De tone of voice moet goed worden afgestemd. Vanuit de bestuurders wordt vandaag nog naar de tekst gekeken en morgen wordt de brief verzonden."

Volgens de gemeente was de uitkomst van de pittige discussie in Borne na afloop van de raadsvergadering al wel meteen bekend bij het ministerie en bij het COA. Er zou teleurstellend op zijn gereageerd.

Borne verwacht niet dat staatssecretaris Broekers-Knol alsnog gaat eisen dat de gemeente meewerkt aan de opvang in Azelo. Vooral omdat ze in een interview in het AD van afgelopen weekend duidelijk liet blijken dat bij een "nee" van de gemeenteraad, zij hoog of laag kan springen, maar dat ze dan respect heeft voor het democratisch proces.