Oud-burgemeester Zuidwijk van Raalte overleden: ‘Boegbeeld voor de gemeente’

Oud-burgemeester Willem Zuidwijk van Raalte is dinsdag overleden. Zuidwijk was 27 jaar lang de eerste burger van het Sallandse dorp. “Een aimabele man, een echte burgemeester die autoriteit uitstraalde met zijn figuur en gestalte.” Zuidwijk is 87 jaar geworden.

Zuidwijk werd in 1971 burgemeester van Raalte en volgde daarmee burgemeester Ganzeboom op. Onder burgemeester Zuidwijk kreeg Raalte de kans te groeien tot het dorp dat het nu is: de wijken Westdorp, Zuid en Noord kregen gestalte. Ook bedrijven kregen volop gelegenheid om te groeien.

Protest tegen sluiting kanaal

In zijn tijd als burgemeester ontstond het partnerschap met de Duitse gemeente Mettingen. Ook was Zuidwijk in de jaren zeventig fel tegenstander van de sluiting van het Overijssels kanaal. Verkleed als Vikingen vertrok een delegatie uit Raalte per boot om in Den Haag te protesteren tegen de sluiting. Met succes, het kanaal bleef bevaarbaar.

Ook verwierf Raalte onder Zuidwijk bekendheid in de NCRV-programma’s Zeskamp en Spel zonder Grenzen. Toen het Raalter team won, werd de internationale variant van het tv-programma opgenomen in Italië. Daar trok de burgemeester de aandacht door in een Fiat 500 te verschijnen. De burgemeester, lang van stuk, paste amper in het kleine autootje.

'Beschouwen als je eigen geld'

Zuidwijk liet Raalte bij zijn pensionering financieel gezond achter. “Je beslist over het geld van de gemeenschap. Dat moet je beschouwen als je eigen geld en dat gooi je niet over de balk”, vertelde hij daarover in 2012 in een interview met het blad Roalter Wind. Een spaarzaam media-optreden na zijn pensionering, want nadat hij terugtrad als burgemeester verkoos hij een plek in de luwte.

Nadat Zuidwijk met pensioen ging werd hij voorzitter van onder meer de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis (VROG). In die hoedanigheid mocht hij in 2008 toenmalig koningin Beatrix ontvangen.

'Markant en met eigen stijl'

De huidige burgemeester van Raalte, Martijn Dadema, omschrijft Zuidwijk als een bestuurder pur sang. “Markant en met een eigen stijl. Een boegbeeld voor de gemeente Raalte.”