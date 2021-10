Geen verzakte vloeren meer: Enschede heeft nu een stadsbeek

De Stadsbeek is woensdagmiddag officieel geopend en hij stroomt. Want dat was wat er nog aan mankeerde. De innovatieve beek die van de Elfrinksweg richting Rembrandtlaan en het Bruggert wordt geleid en de wijken Stadsveld en Pathmos drooghoudt, kabbelde nog niet echt van harte. Maar nu de beek is aangesloten op de Eendenvijver in Pathmos wordt de beek gevoed met zo’n tien kuub water per uur.

Dampende vergaderzaal

Het was voormalig wethouder Hans van Agteren, nu bestuurder van het waterschap, die de sluizen opende en de beek in de Elferinksweg definitief van water voorzag. In zijn toespraak memoreerde Van Agteren de eerste aanzet van de Stadsbeekplannen jaren geleden. Bewoners in de wijken hadden al vaker tegen hem gezegd dat het met de wateroverlast niet verder kon. Er moest iets gebeuren.

“Die oplossing werd besproken in een dampende vergaderzaal waar bewoners en politiek bij elkaar kwamen. We wilden niet pompen, er moesten andere maatregelen worden genomen, klimaatbestendig. Samen met de bewoners kwamen we op de Stadsbeek.”

Door de vloer gezakt

Projectleider Sylvia Schot schilderde wat er in de aangesloten wijken aan de hand was. “In deze wijken zakten bewoners door de vloeren, straten stonden blank en de huizen soms ook. Door de aanleg van de beek is de overlast verdwenen, maar is ook de leefbaarheid en de biodiversiteit in de wijken toegenomen.”

Draagvlak onder de bewoners was voorwaarde, vertelde ze. “Als de bewoners niet hadden meegedaan, was de beek er niet gekomen.” De komst van de beek maakt dat negentig procent van de bewoners het dakwater van het riool hebben afgekoppeld, zodat dat regenwater de beek in kan lopen.

Kabels en leidingen

Het blijft overigens niet bij die ene Stadsbeek. Het volgende project dat op stapel staat is de aanleg van een andere die van de Tweede Emmastraat, de Groene Boog het centrum ingaat en richting Volkspark wordt geleid. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Eerst moet een oplossing komen voor de kabels en leidingen die onder de grond in de weg liggen.