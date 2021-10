Gedeputeerde Ten Bolscher: subsidie voor bescherming van schapen tegen wolf is nu niet zinvol

Provincie wil gesprek over de wolf (Foto: iStock / Getty Images Plus)

Subsidie voor maatregelen om schapen in onze provincie te beveiligen tegen wolven is op dit moment niet zinvol. Dat zegt gedeputeerde Ten Bolscher in antwoord op vragen die de Statenfracties VVD en SGP hebben gesteld, na de vondst van dode en gewonde schapen in het buitengebied van Heino en Raalte. De dieren werden afgelopen weekend vermoedelijk door een wolf aangevallen.

De fracties wilden van Ten Bolscher onder meer weten of het Interprovinciaal Wolvenplan nog actueel is en welke beveiligingsmaatregelen voor schapen tegemoet gezien kunnen worden.

Subsidie?

Momenteel is de landelijke regeling dat subsidie voor maatregelen mogelijk is in gebieden waar de wolf zich gevestigd heeft, zoals de Veluwe. Voor Overijssel, waar de wolf nog niet is gevestigd, geldt dat dus niet.

"Subsidiëren is dan ook niet zinvol, want je weet niet waar 'ie (de wolf, red) zit. Dan zal ook niemand gaan investeren in dat soort maatregelen, ook al is er een subsidie. Ja, misschien als we 100 procent subsidiëren, maar als het om een bijdrage in de kosten gaat zal het zeker niet zo zijn dat er geïnvesteerd zal worden."

Ten Bolscher zegt verder dat er de afgelopen tijd verschillende gesprekken zijn gevoerd met onder meer LTO en Landschap Overijssel over hoe om te gaan met wolven in onze provincie. Zo wordt onder meer gewerkt aan een plan om schapenhouders sneller te kunnen informeren op het moment dat een wolf in de buurt is.

Ook wordt er gekeken naar zogenoemde noodsets, snel te plaatsen rastering met elektriciteit waarmee de schapen beschermd worden. Die sets kunnen snel worden ingezet als een wolf is gesignaleerd. Onder meer in Brabant wordt al met deze noodsets gewerkt.

Dit najaar gaan de provincies en andere betrokken partijen aan de slag met het updaten van het Interprovinciaal Wolvenplan. Daarbij zal ook worden gekeken naar subsidies en vergoedingen. In de loop van 2022 moet het geactualiseerde wolvenplan klaar zijn.