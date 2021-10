Tips tegen cybercriminaliteit, brand en andere calamiteiten in miniserie Veilig in Overijssel bij RTV Oost

Tijdens de landelijke Week van de Veiligheid zie je bij RTV Oost van 11 t/m 14 oktober de miniserie Veilig in Overijssel, waarin inwoners hun ervaringen delen na brand, stormschade en een cyberaanval. In samenwerking met de veiligheidsregio’s IJsselland en Twente wordt elke uitzending afgesloten met handige tips.

Elke dag is er aandacht voor een ander veiligheidsthema. Op maandag 11 oktober is dat cybercriminaliteit, op dinsdag 12 oktober gaat het over brand, op woensdag 13 oktober staat extreem weer centraal en in de laatste uitzending op donderdag 14 oktober gaat het over voorbereiden op calamiteiten.

De miniserie Veilig in Overijssel zie je maandag t/m vrijdag om 17.20 uur en wordt elk uur herhaald. De serie is gemaakt in samenwerking met de veiligheidsregio's IJsselland en Twente.