FC Twente lijdt oefennederlaag tegen Cercle Brugge, GA Eagles gelijk tegen Lommel

Tijdens de interlandperiode zijn verschillende Overijsselse Eredivisieclubs vandaag in actie gekomen. In eigen stadion ging FC Twente in een oefenduel onderuit tegen het Belgische Cercle Brugge en Go Ahead speelde gelijk tegen Lommel.

Zonder internationals Ramiz Zerrouki, Dimitris Limnios, Dario Dumic en Michal Sadilek verloor de Twentse formatie met 1-0 van Cercle. De Vlaamse nummer zeventien van de Belgische Pro League had het betere van het spel en kreeg voor rust behoorlijke kansen om de score te openen. Twee maal stond de lat een doelpunt in de weg.

Cercle verslaat Twente

Na rust kwam Cercle via Raux-Yao op een verdiende voorsprong. Dat bleek uiteindelijk het slotakkoord in Enschede, waar FC Twente op zondag 17 oktober Willem II ontvangt in de negende speelronde van de Eredivisie.

Opstelling FC Twente: De Lange, Everink (46’ Hilgers - 76’ Bruns), Pleguezuelo (74’ Propper), Oosterwolde, Smal, Bosch, Ilic (79’ Staring), Vlap (46’ Brama), Misidjan (79’ Markelo), Ugalde, Cleonise (46’ Rots).

GA Eagles gelijk tegen Lommel

In de eigen Adelaarshorst ontmoette ook Go Ahead Eagles een tegenstander uit België. De oefenwedstrijd tegen Lommel SK kende geen winnaar: 2-2. Al in de tiende minuut kwamen de bezoekers via Talal Boussouf op voorsprong na een defensieve fout van de Deventenaren. De ploeg van Kees van Wonderen stelde snel orde op zaken door drie minuten later langszij te komen. Op aangeven van Ogechika Heil kopte Philippe Rommens de gelijkmaker binnen.

Veel treffers voor rust

Go Ahead kwam vervolgens door een kolderiek moment op een 2-1 voorsprong. Vijf minuten voor rust wilde Lommel-verdediger Kevin Kis terugspelen op zijn doelman, maar omdat die pass te hard was rolde de bal zo over de doellijn. Ook Lommel toonde vervolgens veerkracht door direct de stand weer gelijk te trekken. Koki Saito kopte de 2-2 achter doelman Andries Noppert. De eindstand was uiteindelijk bij rust al bereikt in Deventer.