Directeur failliete zorgaanbieder moet tonnen terugbetalen en krijgt bestuursverbod

De rechtbank legde de directeur van het failliete Harmoniezorg moet op last van de rechter tonnen terugbetalen. (Foto: Getty Images)

De rechtbank oordeelde dat de directeur verantwoordelijk is voor de tekorten in het faillissement. Door de curator zijn die becijferd op 642.000 euro. Hoewel de exacte hoogte van het faillissementstekort volgens de rechtbank nog nader moet worden onderzocht, moet de directeur vooruitlopend daarop alvast een voorschot van 150.000 euro betalen, aldus het vonnis.

Cliëntenstop

De commerciële zorgorganisatie Harmoniezorg, dat zich onder meer bezighield met dagbesteding en huishoudelijke hulp, had een contract met het zorg-samenwerkingsverband van Twentse gemeenten, maar raakte in de problemen toen er een cliëntenstop werd opgelegd. Dit omdat het zorgbureau niet voldeed aan de financiële eisen en onvoldoende gekwalificeerde zorg leverde.

Nadat Harmoniezorg vervolgens in het voorjaar van 2020 op de fles ging, bleek uit onderzoek door curator Philippe Schol dat de directeur in drie jaar tijd zeker 635.000 euro uit zijn bedrijf had gehaald. Ook de overkoepelende holding Koturlu werd failliet verklaard.

Behalve dat curator Schol aangifte deed van bedrieglijke bankbreuk, stelde de curator dat de directeur - door geld weg te sluizen uit zijn zorgbedrijf - verantwoordelijk was voor de schade door het bankroet.

Torenhoge claim

In een ultieme poging te ontsnappen aan de torenhoge schadeclaim stapte de directeur naar de rechter, maar die heeft de zorgondernemer nu in het ongelijk gesteld.

Onder de schuldeisers bevinden zich de gemeenten Enschede en Hengelo, die gezamenlijk circa zes ton terugeisen. Zo heeft Enschede een vordering van 477.191,73 euro op de directeur ingediend.

Dure lease-Tesla

Nadat Harmoniezorg failliet ging, stuitte curator Schol in zijn onderzoek op een aantal opmerkelijke zaken. Zo had de zorgdirecteur vlak voor het faillissement een Tesla 3 geleased. Deze auto was weliswaar weer ingeleverd, maar de maatschappij bleef achter met een strop van 28 mille.

Zoon verdiende meer

Daarnaast bleek dat de zorgdirecteur in januari 2019 zijn zoon in dienst had genomen die een hoger salaris ontving dan de directeur zelf. De curator schreef dit 'opvallend' te vinden.

Ook eiste de curator opheldering van de zorgdirecteur over geschuif met personeel en de opmerkelijke constructie waarmee dat gepaard ging. De zorgdirecteur had zijn personeel namelijk vlak voor het bankroet ontslagen en in dienst laten treden bij de Stichting Dagbesteding Twente, waarvan hij eveneens directeur was. Vervolgens werd het personeel op papier weer uitgeleend aan Harmoniezorg.

Beslag gelegd

De curator had eerder al beslag laten leggen op diverse bezittingen van de directeur, waaronder onroerend goed. Ook vroeg de curator de zorgdirecteur een bestuursverbod op te leggen, wat nu door de rechtbank is toegewezen. Ook draait de directeur op voor de kosten voor de rechtszaak, circa 10 mille.

Los daarvan hangt de directeur ook nog een strafrechtelijke procedure boven het hoofd aangezien de curator aangifte heeft gedaan van bedrieglijke bankbreuk. Het is nog niet bekend of justitie tot strafvervolging overgaat.

Fel betwist

De advocaat van de zorgdirecteur liet eerder al tegenover RTV Oost weten de bevindingen van de curator te betwisten. Onduidelijk is nog of de directeur in hoger beroep gaat.

