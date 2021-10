Voedselbank verwent vrouwen in Enschede: "Dit mag van mij wel vaker!"

"Het is heerlijk om hier vandaag van alles te mogen genieten", zegt één van de vrouwen enthousiast, terwijl haar nagels gelakt worden. Het is precies waar Wim Sprakel van de Voedselbank Enschede-Haaksbergen op gehoopt had.

Verwensessies

"We organiseren dit als experiment", zegt hij. "Voor de coronacrisis kwam dit idee al in ons op en nu kunnen we het ook uitvoeren. We hebben als voedselbank gezegd dat onze taak breder is dan alleen het verstrekken van voedselpakketten. We willen de mensen een 'dagje in de wolken' geven. We zijn erg blij dat iedereen enthousiast is."

De dag wordt georganiseerd in de Museumfabriek in Enschede. Naast alle 'verwensessies' krijgen de gasten ook een rondleiding door het museum. "Dit evenement is enkel met vrouwen. Ze mogen allemaal iemand meenemen, zoals hun dochter. Als dit inderdaad zo goed bevalt als wij nu denken, komt er ongetwijfeld een vervolg met activiteiten voor mannen."

Voor herhaling vatbaar

Twee zussen zijn samen met hun moeder naar het evenement gekomen. Terwijl ze geknipt worden door een kapper in opleiding - want alle activiteiten worden verzorgd door studenten van het ROC van Twente - staan ze ons te woord. "Ik ben blij dat ik gekomen ben. Fijn om een keer verwend te worden."

Een herhaling zit er wat hen betreft wel in. "Dit mag van mij zeker wel vaker. Erg leuk!"