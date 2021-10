Deense maatschappij stalt vijf Embraer 175-vliegtuigen op Twente Airport

De Embraer-toestellen waren tot voorheen in gebruik bij de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia. De leasetermijn is verlopen en de toestellen blijven tot een volgend leasecontract geparkeerd op Twente Airport. De luchthaven spreekt van een 'langdurig parkeercontract'.

“Het is heel mooi dat dit contract is gesloten. Het sluit perfect aan op de toekomstplannen van Twente Airport", zegt directeur Jan Schuring. "Vliegtuigparkeren in combinatie met eenvoudig onderhoudswerk is één van de pijlers voor een gezonde exploitatie."

Boeing 747

Vorige maand vertrok de laatste Boeing 747 van Lufthansa vanaf Twente Airport. Over het parkeren en weer mogen opstijgen van die toestellen is veel te doen geweest. De luchthaven won in april een kort geding dat het had aangespannen tegen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De Boeings zouden vervolgens tot juni volgend jaar blijven staan op 'Twente', maar Lufthansa haalde de toestellen toch vervroegd weg. Voor de luchthaven betekende dat een flinke financiële tegenvaller.

De Embraer 175 is een kleiner toestel dan de Boeing 747. Voor die Embraer-toestellen heeft Twente Airport wel een vergunning voor het laten landen en weer opstijgen.