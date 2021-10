Hoogland op EK eenvoudig naar halve finales sprinttoernooi

Jeffrey Hoogland heeft zich op de EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen eenvoudig geplaatst voor de halve finales van het sprinttoernooi. De Nijverdalse snelheidsduivel versloeg in de kwartfinales de Pool Daniel Rochna met 2-0.

Eerder op de dag reed Hoogland in de kwalificatie de tweede tijd, achter zijn trainingskompaan Harrie Lavreysen. In de achtste finales versloeg hij Martin Cechman uit Tsjechië.

Nederlandse finale?

Morgenavond staan de halve finales en de finale op het programma. De kans op een Nederlandse finale is groot. Hoogland strijdt tegen de Fransman Sebastien Vigier en in de andere halve finale rijdt Harrie Lavreysen tegen Mikhail Iakovlev uit Rusland. Hoogland en Lavreysen stonden in de zomer ook tegenover elkaar in de finale van de Olympische Spelen. Toen was Lavreysen in de derde en beslissende heat de sterkste.

Zegetocht

Het Europees kampioenschap is tot dusver een imponerende zegetocht voor Hoogland. Met de teamsprinters, waarmee hij in Tokio olympisch kampioen werd, veroverde hij afgelopen woensdag de Europese titel en een dag later pakte Hoogland ook individueel goud op de kilometer tijdrit. Hij was daarin ongenaakbaar de sterkste.