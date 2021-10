'Meisje (16) werd uitgemaakt voor hoer nadat ze vertelde over verkrachting'

Het meisje, de jongste zus van de partner van de verdachte, was regelmatig in de woning van de man. Hij zou haar mee hebben genomen naar de slaapkamer en zich toen aan haar hebben vergrepen.

Vertrouwenspersonen

Het meisje ging de volgende dag naar twee vertrouwenspersonen op school. De familie werd daarna voorzichtig op de hoogte gebracht, maar dat had niet het gewenste gevolg. In plaats van troost, kwamen er verwijten.

Haar zus verweet haar dat ze zich had opgedrongen aan haar zwager en hem had verleid. Ze noemde haar zusje 'een hoer', bleek uit een brief die de 16-jarige naar de officier van justitie stuurde.

'Zij verleidde mij'

Dat is ook het verhaal van de verdachte. Hij vertelde de rechtbank dat het meisje hem had verleid en dat hij die verleiding niet had kunnen weerstaan. Volgens de man kwam hij uiteindelijk bij zinnen, waarna hij meteen stopte met waar hij mee bezig was.

De officier van justitie gelooft helemaal niets van het verhaal van de 24-jarige. "Het is juist meneer die over alle grenzen heen ging. We hebben het hier over een meisje van 16, die door haar zwager is verkracht."

Naast een celstraf eist het OM dat de man 12.000 euro smartengeld betaalt. De rechtbank doet over twee weken uitspraak